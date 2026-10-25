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Giugliano, ladri a casa di Alisson Santos: rubati gioielli e monili

  • Ottobre 25, 2026
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Giugliano, ladri a casa di Alisson Santos: rubati gioielli e monili

Furto in casa del calciatore del Napoli Allison Almeida de Santos. Nelle prime ore di stamattina, secondo quanto rende noto la Prefettura di Napoli, l’attaccante, nella sua abitazione a Giugliano in Campania, appena sveglio si è accorto della presenza dei ladri in casa. Sarabbero stati portati via, un orologio e gioielli. Poi i malviventi sono scappati a bordo dell’auto di Allison Santos. Il veicolo è stato ritrovato dai carabinieri nel vicino comune di Villaricca. Al momento Allison Santos è infortunato. Ieri in occasione della partita Napoli-Roma era in tribuna ad assistere alla prova degli azzurri. A seguito di quanto accaduto, il Prefetto ha disposto una decisa intensificazione delle attività di vigilanza, con particolare attenzione alle zone residenziali e alle arterie di collegamento dell’area nord della città metropolitana, per prevenire la commissione di reati predatori e incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini. L’argomento costituirà “oggetto di un approfondito esame” nel corso della prossima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale saranno invitati a partecipare anche i sindaci dei comuni interessati per definire ulteriori strategie di contrasto alla criminalità diffusa.

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