Salernitana, Pagano: «Uniti si vince»

Dopo giorni roventi, Umberto Pagano torna a farsi sentire con un messaggio affidato ai social. L’amministratore delegato della Salernitana pubblica una storia con una foto del gruppo granata raccolto nei pressi della panchina di Serse Cosmi, accompagnata da poche parole: «Uniti si vince».
Un richiamo alla compattezza che arriva in una fase delicata, segnata dalle tensioni in città e dal confronto tra la tifoseria e l’allenatore al centro sportivo Mary Rosy, seguito dalla durissima presa di posizione dello stesso Pagano.