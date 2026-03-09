Giornata Mondiale del Rene: il Gruppo Nefrocenter promuove giornata dedicata alla prevenzione gratuita

Il 12 marzo è la Giornata Mondiale del Rene: il Gruppo Nefrocenter, che opera in ambito nefrologico, diabetologico e nella cura delle malattie metaboliche, promuove una intera giornata dedicata alla prevenzione gratuita su tutto il territorio nazionale in particolare, nella mattina del 12 marzo, in tutti i centri dialisi Nefrocenter di Campania, Lazio e Liguria. L’iniziativa sarà promossa anche sul territorio con uno stand dedicato a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, nella centralissima Piazza Umberto I.Sarà un’occasione ulteriore per avvicinare la prevenzione ai cittadini e promuovere la cultura della salute renale” spiegano dalla direzione del Gruppo. Gli screening coinvolgono a piano titolo le Clinche del gruppo Nefrocenter e dunque sempre nella giornata del 12 marzo, l’iniziativa proseguirà (tramite prenotazione) presso la Casa di Salute Santa Lucia – a San Giuseppe Vesuviano (dalle 12.30 alle 18.00), presso la Casa di Cura Ospedale Internazionale a Napoli (dalle 15.00 alle 18.00), alla Villa dei Fiori di Mugnano di Napoli (dalle 14.30 alle 18.00), e a Roma all’American Hospital (dalle 9.00 alle 18.00) e infine sempre nella capitale presso la Casa di Cura Villa Anna Maria (dalle 9.00 alle 18.00).

In tutte queste sedi lo screening comprenderà anche una consulenza nutrizionale e la valutazione della composizione corporea (BIA) in un approccio multidisciplinare che consentirà di valutare non solo la funzione renale ma anche i fattori metabolici che possono influenzare la salute dei reni.

Un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della salute nefrologica e favorire la diagnosi precoce delle malattie renali, spesso silenziose nelle fasi iniziali. La prevenzione rappresenta infatti il primo e più efficace strumento per ridurre il rischio di complicanze e rallentare la progressione delle patologie renali croniche. Le malattie renali colpiscono milioni di persone nel mondo e possono svilupparsi in modo progressivo senza sintomi evidenti. Spesso il paziente scopre la presenza di un problema solo quando la funzionalità renale è già compromessa. Ma quali sono i fattori di rischio della malattia renale cronica? Patologie come il diabete, l’ipertensione arteriosa, l’obesità e le malattie cardiovascolari possono sicuramente favorire l’insorgenza dell’insufficienza renale cronica. Per questo motivo, la Giornata Mondiale del Rene rappresenta un momento fondamentale sia per promuovere controlli e screening gratuiti sia per informare i cittadini e la popolazione in percorsi di educazione sanitaria, incoraggiando controlli periodici anche in assenza di sintomi. il Gruppo Nefrocenter offrirà uno screening nefrologico gratuito di prevenzione comprensivo di visita nefrologica con uno specialista, esame delle urine, misurazione della pressione arteriosa. Si tratta di controlli semplici ma fondamentali per valutare la funzionalità dei reni e individuare eventuali segnali precoci di malattia. Nelle cliniche del gruppo lo screening comprenderà anche la Consulenza nutrizionale e la valutazione della composizione corporea (BIA) per valutare anche i fattori metabolici che possono influenzare la salute dei reni. Il Gruppo Nefrocenter leader nella ricerca, nella prevenzione e nella cura “Da anni il Gruppo Nefrocenter – si legge in una nota – è impegnato nella ricerca, prevenzione, diagnosi e cura delle malattie renali, offrendo competenze specialistiche in nefrologia, percorsi personalizzati per pazienti con malattia renale cronica, servizi integrati in ambito diabetologico e metabolico e tecnologie diagnostiche avanzate. La Giornata Mondiale del Rene rappresenta un ulteriore tassello di un impegno costante nella tutela della salute pubblica. Grazie allo screening con un semplice controllo si potrà individuare alterazioni precoci, prevenire complicanze, ridurre il rischio di progressione verso dialisi o trapianto, migliorare la qualità della vita. La diagnosi precoce è fondamentale per intervenire tempestivamente e adottare comportamenti corretti in termini di alimentazione, controllo della pressione e gestione del diabete. Lo screening è totalmente gratuito e si svolgerà il 12 marzo, dalle 9,00 alle 13.30 nei centri dialisi e in piazza a Frattamaggiore con libero accesso. Nel pomeriggio nelle 3 cliniche della Campania, mentre nelle due cliniche di Roma si svolgerà dalle 9 alle 18 (nelle cliniche è necessaria la prenotazione). In tutti i presidi, a eccezione della piazza, la raccolta e la consegna del campione per gli esami delle urine deve essere effettuata autonomamente dal paziente in apposito contenitore