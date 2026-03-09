Camera: domani audizione Claudia Pecoraro su rischio sismico - Le Cronache Attualità
Camera: domani audizione Claudia Pecoraro su rischio sismico
  • Marzo 9, 2026
Domani martedi’ 10 marzo, alle ore 13, presso l’aula del VI piano di palazzo San Macuto, la commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull’attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall’anno 2019, svolge l’audizione di Claudia Pecoraro, assessora nella Giunta della regione Campania con deleghe all’Ambiente, al ciclo integrato delle acque, alle politiche abitative e alle pari opportunita’. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto l’ufficio stampa di Montecitorio

