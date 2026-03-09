Camera: domani audizione Claudia Pecoraro su rischio sismico

Domani martedi’ 10 marzo, alle ore 13, presso l’aula del VI piano di palazzo San Macuto, la commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull’attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall’anno 2019, svolge l’audizione di Claudia Pecoraro, assessora nella Giunta della regione Campania con deleghe all’Ambiente, al ciclo integrato delle acque, alle politiche abitative e alle pari opportunita’. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto l’ufficio stampa di Montecitorio