Si svolge oggi a Villa Matarazzo la giornata che l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni dedica al proprio mare e alle sue Aree Marine Protette: al mattino il convegno scientifico promosso nell’ambito del Programma FEAMPA 2021-2027 sul monitoraggio dell’habitat coralligeno, nel pomeriggio la sessione del progetto europeo LIFE REEForest sul ripristino delle foreste marine, con l’inaugurazione del totem informativo. Questa la dichiarazione del Direttore dell’Ente, dott. Romano Gregorio: « Non si difende ciò che non si conosce » « C’è un modo di guardare il mare che non si impara sui libri: è quello di chi ci è nato accanto. Le Aree Marine Protette del Parco sono il tratto di mare in cui questo Ente ha scelto di investire conoscenza e cura, perché non si difende ciò che non si conosce, e non si conosce davvero ciò che non si è imparato ad amare. « La giornata di oggi nasce con questo spirito. Non è una celebrazione: è il momento in cui rendiamo pubblici metodi, risultati e prospettive, davanti alle istituzioni, al mondo della ricerca e alla nostra comunità. Un’area protetta vale quanto i dati che produce e quanto la fiducia che costruisce. » Il coralligeno e le foreste marine « Il coralligeno è l’habitat più ricco e più fragile del Mediterraneo: cattedrali sommerse costruite in secoli, un respiro alla volta, che un mare più caldo può cancellare in una sola estate. Quando un operatore scientifico risale da quelle profondità e racconta ciò che ha visto, capiamo di avere tra le mani un patrimonio che nessuno di noi potrebbe ricostruire. I dati raccolti finora ci restituiscono un mare di elevato valore ecologico e in condizioni complessivamente buone: è una bella notizia e, insieme, una responsabilità. » « Lo stesso vale per le foreste marine. Rimettere radici dove la vita si era ritirata è il gesto più ottimista che un ente gestore possa compiere, ed è un gesto che nel Cilento ha funzionato: quelle giovani piante hanno superato l’inverno e le mareggiate. Significa che il mare, se glielo permettiamo, sa ancora tornare. » I progetti futuri: specie aliene e rifiuti in mare « Guardando avanti, due linee di lavoro sono già nei nostri intendimenti come progetti futuri, da candidare sui prossimi strumenti di programmazione e finanziamento. La prima è la sorveglianza sulle specie aliene: il riscaldamento delle acque sta ridisegnando la composizione delle comunità marine, e vogliamo una rete di avvistamento che coinvolga i pescatori, gli operatori subacquei e le guide ambientali, affiancata dalla verifica scientifica delle segnalazioni. » « La seconda è il recupero dei rifiuti in mare, a partire dagli attrezzi da pesca abbandonati sui fondali, che continuano a catturare organismi per anni e soffocano gli habitat più pregiati. Vogliamo campagne di recupero mirate, un’intesa stabile con la marineria locale per il conferimento a terra di quanto viene raccolto durante la pesca e giornate di pulizia aperte a tutti. Raccogliere, da solo, non basta: il lavoro decisivo si fa a terra, prima che quel rifiuto arrivi in acqua. » Le scuole e le nuove generazioni « In tutto questo coinvolgeremo le scuole e le nuove generazioni, e non come spettatori. Porteremo i ragazzi del Cilento sulle nostre coste e, dove possibile, in mare: laboratori, uscite di campo, adozione di un tratto di costa da osservare e raccontare, partecipazione alle giornate di pulizia e di monitoraggio. » « Vogliamo che un bambino di Castellabate o di Camerota sappia dire che cosa vive a venti metri sotto la superficie che guarda ogni giorno dalla finestra, e che lo sappia con orgoglio. Chi impara a riconoscere una gorgonia, una prateria, una foresta di alghe difficilmente accetterà, da adulto, che vengano distrutte. L’educazione ambientale non è un’attività collaterale di questo Ente: è la nostra forma di manutenzione del futuro. » « Misurare, intervenire, verificare » « Coralligeno, foreste marine, specie aliene, rifiuti sui fondali sembrano temi distinti e sono invece lo stesso tema: un mare che cambia più in fretta di quanto cambino le nostre abitudini, e un ente pubblico che ha il dovere di sapere come sta cambiando. Non siamo qui per fotografare un declino: siamo qui per misurare, intervenire dove ancora si può e verificare se ciò che abbiamo fatto ha funzionato».