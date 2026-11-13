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Provincia Pagani

Pagani, ieri i funerali di Confessore

  • Novembre 13, 2026
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Pagani, ieri i funerali di Confessore
Pagani/Sarno.  Esami finiti e salma restituita mercoledì sera alla famiglia, ieri i funerali a Lavorate di Sarno del medico Nicola Confessore trovato morto a 63 anni all’interno di un’abitazione di via Barbazzano a Pagani. La Procura, che indaga contro ignoti sul decesso del professionista, dovrà valutare se proseguire con le indagini oppure fermarsi. Intanto la famiglia del professionista chiede rispetto sul decesso. “Basta con questa gogna mediatica nei confronti di persone che hanno aiutato il nostro caro Nicola, morto per un arresto cardiaco. Sacerdote o ex  sacerdote ma di sicuro è una persona che ha aiutato chi stava male. Basta calunnie o illazioni contro di lui”, scrive una familiare della vittima. Ieri alle 16 l’estremo saluto al medico  dell’ospedale di Sarno presso la Chiesa Santa Maria delle Grazie a Lavorate. Confessore, specialista in Nefrologia ed in servizio al reparto di Medicina Generale dell’ospedale Martiri del Villa Malta, sarebbe deceduto in una casa di proprietà di un ex sacerdote appartenente dalla diocesi Cava/Amalfi. Sarebbe stato trovato per strada dall’amico religioso ed era già in condizioni critiche. Soccorso, poi è morto a casa dell’uomo. Avvertiti i volontari del servizio “118”, sul posto è arrivata un’ambulanza che, purtroppo, non ha potuto fare altro che constare il decesso del medico. Da qui, il trasferimento all’obitorio dell’ospedale “Gaetano Fucito” di Mercato San Severino,. Gli inquirenti ha ricostruito le ultime ore del medico e hanno ascoltato le persone a lui vicine acquisendo ogni elemento utile a fare luce sull’accaduto. Sentiti pure i residenti di via Barbazzano. Dopo gli esami approfonditi sul corpo della vittima la salma è stata consegnata alla famiglia per i funerali di ieri a Sarno. E a quanto pare sarebbe morto per un arresto cardiaco.
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