Euromò: Democrazia è partecipazione. Il dissenso la valorizza. Irricevibili accordi che calpestano Costituzione”

“Vogliamo esprimere forte preoccupazione e una netta contrarietà rispetto all’ipotesi di accordo quadro sulla rappresentanza, gli assetti contrattuali, i salari e i contenuti della contrattazione collettiva, siglata alle 5 del mattino, lontano dal confronto pubblico e da un adeguato coinvolgimento delle parti interessate. Riteniamo questo testo pessimo e fuori luogo, perché rischia di compromettere il pluralismo, la rappresentanza e i diritti delle minoranze, oltre a determinare una riduzione del potere d’acquisto dei lavoratori, lasciando i salari ancora più indietro rispetto al costo effettivo della vita”. A sottolinearlo, in una nota stampa, è Rocco Tiso, portavoce nazionale del Movimento culturale Euromò, che poi aggiunge: “La cultura democratica, in Italia come in Europa, si misura soprattutto dalla capacità di tutelare il dissenso e garantire voce a tutte le componenti della società. Quando decisioni così rilevanti vengono assunte senza un confronto realmente inclusivo, non siamo davanti a una semplice vertenza sindacale, ma a un precedente pericoloso per la qualità della nostra democrazia. Oggi si rischia di ridurre la rappresentanza di una parte, domani potrebbero essere i diritti e la dignità dell’intera comunità lavorativa a pagarne le conseguenze. Alla luce di tutto questo, in vista della ratifica definitiva del 14 dicembre prossimo, chiediamo alle istituzioni competenti il ritiro del testo e l’apertura di un confronto autentico, fondato sull’inclusione, sul rispetto reciproco e sulla tutela dei lavoratori. Euromò invita inoltre lavoratori, delegati e cittadini a non rimanere in silenzio: il pluralismo non è un ostacolo, ma un principio irrinunciabile della democrazia”, conclude il portavoce nazionale di Euromò.
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