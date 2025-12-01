Giornata Aids, Tiso (Accademia IC): “Serve maggior impegno e sensibilizzazione” - Le Cronache Attualità
Giornata Aids, Tiso (Accademia IC): “Serve maggior impegno e sensibilizzazione”

  • Dicembre 1, 2025
  • 2 Min Read

“In occasione della Giornata Mondiale della Lotta contro l’AIDS è fondamentale ricordare quanto questa ricorrenza rappresenti non solo un momento di memoria e consapevolezza, ma anche un richiamo forte alle responsabilità collettive. L’HIV non è un tema del passato: continua a colpire e richiede un impegno costante in termini di prevenzione, informazione e tutela della salute pubblica. Accademia Iniziativa Comune si batte ogni giorno affinché ogni cittadino sia adeguatamente informato, protetto e accompagnato. La conoscenza, la prevenzione e l’accesso facilitato ai servizi sanitari restano strumenti imprescindibili per contrastare realmente la diffusione del virus. Per questo continuiamo il nostro impegno in percorsi informativi, formativi e di sostegno, con particolare attenzione alle fasce più esposte e vulnerabili. Chiediamo con forza un maggior impegno delle Istituzioni sia sul fronte della sensibilizzazione sia su quello del potenziamento dei servizi territoriali. È necessario investire in campagne pubbliche capillari, strumenti di prevenzione gratuiti e facilmente accessibili, programmi scolastici di educazione alla salute sessuale e un rafforzamento delle strutture di diagnosi precoce. Solo così si può ridurre davvero la trasmissione del virus e garantire una tutela effettiva dei cittadini. La Giornata Mondiale dell’AIDS dunque deve essere un monito: non possiamo abbassare la guardia. Dobbiamo costruire una cultura della prevenzione e della cura che metta la persona al centro. Accademia IC continuerà a lavorare, con impegno e determinazione, affinché nessuno resti indietro.”

Così, in una nota stampa, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca.

