Gioiella (Fdi): Non vivo di politica ma vivo la politica

di Mario Rinaldi

CASTEL SAN GIORGIO. Ha iniziato la campagna elettorale ieri sera, partendo dalla sua Castel Giorgio. Aniello Gioiella, candidato al Consiglio Regionale con la lista di Fratelli d’Italia ha voluto cominciare la sua avventura dal comune dove ricopre il ruolo di Consigliere Comunale. Per sostenerlo si sono mossi i pezzi da novanta della politica locale, nazionale ed europea, tra cui il Vice Sindaco di Roccapiemonte Roberto Fabbricatore, il Sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma, l’europarlamentare Alberico Gambino e il Sottosegretario ai Trasporti Antonio Iannone.

Quando ha maturato l’idea di candidarsi alle regionali?

“È stata la naturale evoluzione del mio percorso politico. Sono da 30 anni al fianco di Edmondo Cirielli, consigliere comunale a Castel San Giorgio, nel 2023 sono stato eletto consigliere provinciale, per cui quando mi è stata chiesta la disponibilità non ho esitato”.

Sabato scorso ha partecipato a Baronissi all’inaugurazione del comitato elettorale di FDI incontrando il coordinatore territoriale Tony Siniscalco. Ieri nella sua Castel San Giorgio. Che impressione ha avuto?

“A Baronissi mi lega il ricordo delle elezioni comunali che si sono tenute l’anno scorso, ho aiutato l’amico Tony, candidato sindaco, nella composizione e nell’autentica delle firme per la presentazione delle liste. Qui a Castel San Giorgio sono di casa, la gente mi apprezza e mi rispetta per il ruolo che ricopro. Ringrazio i vertici di Fdi che sono venuti per questa inaugurazione della mia campagna elettorale e quanti hanno voluto partecipare facendomi sentire il loro calore e il loro affetto. Vedo la comunità di Fratelli D’Italia in grande crescita in tutta la Valle dell’Irno”.

Secondo lei, il fatto di essere candidati nel partito della Premier, che è anche il primo partito del centrodestra, può essere un vantaggio?

“Essere candidato in Fratelli d’Italia è per me imprescindibile, è la mia casa. Ovviamente essendo oggi il partito di gran lunga più votato in Italia, grazie a Giorgia Meloni e avendo il candidato presidente della nostra provincia e del nostro partito, dovremmo avere un grande risultato”.

Come vede la sfida tra Cirielli e Fico? Chi la spunterà? E perchè gli elettori dovrebbero scegliere il centrodestra?

“È una sfida impari. Il centrosinistra partiva con 40 punti di vantaggio, questo non ha fatto desistere Cirielli dallo scendere in campo, ora il distacco si è ridotto notevolmente e mancano ancora una ventina di giorni. Gli elettori dovrebbero scegliere il centrodestra perché ha una coalizione coesa e un leader preparato e deciso”.

In ultimo, se dovesse rivolgere un appello ai suoi elettori, cosa direbbe loro per indirizzarli a votare lei?

“Innanzitutto il mio invito è a votare il candidato presidente Edmondo Cirielli. Chi riterrà di accordarmi la sua preferenza può contare sul mio profilo del tutto originale di imprenditore che non vive di politica ma vive la politica”. Un passaggio, quest’ultimo, nel quale il candidato Gioiella ha tenuto a precisare la sua passione per la politica, condita da un impegno che lo vedrà schierarsi in prima linea per lo sviluppo del proprio territorio.

Gioiella è convinto che il centrodestra la spunterà in questa tornata e che Fdi otterrà uno strepitoso risultato che proietterà la Regione verso un modo di fare politica diverso da quello che ha caratterizzato sino ad oggi Palazzo Santa Lucia.