Gattuso sogna un nuovo numero 10, Soulé, a 3,50 su Sisal.it, può vestirsi d'azzurro
Franceschetti: “ComoLake spazio per rendere trasformazione accessibile”
Il rebus della malattia misteriosa a Cuba: “Scenario complesso associato ad arbovirus”
Farmaci, Kedrion: “Approvata negli Usa nuova immunoglobulina endovenosa al 10%”
Vertice di maggioranza in corso a Palazzo Chigi, sul tavolo manovra e regionali
Gattuso sogna un nuovo numero 10, Soulé, a 3,50 su Sisal.it, può vestirsi d’azzurro

  Ottobre 8, 2025
Gattuso sogna un nuovo numero 10, Soulé, a 3,50 su Sisal.it, può vestirsi d’azzurro

(Adnkronos) – I numeri, nel calcio, sono fondamentali. Ma se si parla di Numero, con la N maiuscola, è chiaro che ci si riferisca al 10, il simbolo della classe pallonara per eccellenza. Da Valentino Mazzola a Gianni Rivera, passando per Roby Baggio, Alex Del Piero e Francesco Totti, la Nazionale italiana ha sempre sfoggiato dei fenomeni con quel numero sulle spalle. Oggi, a quasi 20 anni di distanza dal trionfo mondiale in Germania, gli azzurri cercano un erede dell’ex capitano della Roma. In un momento delicatissimo per l’Italia, il rischio della terza eliminazione consecutiva dal mondiale è purtroppo un’ipotesi tangibile, il ct Gennaro Gattuso sta prendendo in considerazione un nuovo nome a cui affidare le sorti azzurre: Matias Soulé.  Il fantasista argentino della Roma era già finito, lo scorso anno, nelle mire di Luciano Spalletti ma preferì declinare l’invito aspettando la chiamata dell’Argentina. L’Albiceleste, però, è piena di giocatori in quel ruolo: dall’eterno Leo Messi al Toro Martinez; da Julian Alvarez a Nico Paz fino ad arrivare a Franco Mastantuono. Insomma il Ct Scaloni, nonostante i 3 gol e 2 assist messi insieme da Soulé in questo inizio di stagione, non sembra considerare il talento giallorosso che, a questo punto, sta pensando seriamente di rispondere alla chiamata dell’Italia qualora arrivasse. Gattuso, che di Totti e Del Piero è stato compagno in nazionale, accoglierebbe Mati Soulé a braccia aperte e gli affiderebbe le chiavi dell’Italia: secondo gli esperti Sisal, l’ipotesi che la maglia numero 10 azzurra finisca di nuovo sulle spalle di un fantasista giallorosso è data a 3,50. 
