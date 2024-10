Furti a Salerno: tabacchi della zona orientale assaltato nella notte

Furto con scasso, questa notte verso le 3,30 del mattino al Tabacchi di Via Lungomare Colombo a Salerno. Tre malviventi si sono introdotti all’interno del locale commerciale, scassinando la serranda esterna e rubando diversa merce tra le quali molte stecche di sigarette. Allo scattare dell’allarme si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. Il furto è stato compiuto, presumibilmente in meno di 2 minuti. Non ancora quantificabile il danno economico. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per cercare di identificare i responsabili: al vaglio anche le immagini di alcune telecamere di sicurezza presenti in zona.