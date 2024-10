Salerno, dopo la multa il ricorso

di Marco De Martino

SALERNO – Incredibile beffa per la Salernitana a cui viene inflitta una multa di ben diecimila euro «per avere suoi sostenitori, al 2° ed al 3° del primo tempo, lanciato due petardi in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria». Nessuna sanzione al Palermo per una decisione assolutamente inconcepibile. I tifosi granata, oggetto di scrupolose perquisizioni da parte delle Forze dell’Ordine, hanno subito un violento attacco da parte dei teppisti siciliani che hanno indirizzato loro decine di bombe carta che solo per miracolo non hanno ferito qualcuno (nella foto). Possibile che nessun ufficiale di gara nè alcun ispettore abbia visto, o meglio abbia notato solo i due petardi rilanciati nel settore siciliano dai salernitani e non le numerose bombe carta sparate verso i tifosi granata dai teppisti rosanero? Dopo i numerosi episodi arbitrali a sfavore, come ad esempio quelli nei match persi contro il Mantova ed il Pisa, continuano ad arrivare dal Palazzo segnali poco rassicuranti nei confronti della Salernitana che sta inevitabilmente pagando la perdurante assenza, soprattutto in sede istituzionale, della proprietà.

LA SOCIETA’: «VALUTIAMO RICORSO» Nel pomeriggio non si fatta attendere la risposta, dai toni pacati ma decisi, da parte della società granata che h preannunciato un possibile reclamo contro quella che è una decisione assolutamente assurda. Questa la note ufficiale della Salernitana: ‘’L’U.S. Salernitana 1919 apprende con stupore la decisione del Giudice Sportivo di Lega Serie B pubblicata oggi nel comunicato ufficiale numero 54 che prevede la sanzione al club con un’ammenda di 10mila euro “per avere suoi sostenitori, al 2° ed al 3° del primo tempo, lanciato due petardi in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.Tale provvedimento non fotografa completamente i reali accadimenti di domenica, prima e durante la partita disputata allo stadio Barbera contro il Palermo. Nell’occasione, infatti, non sono mancati pericolosi lanci di petardi esplosi nel settore occupato dai sostenitori granata che hanno provocato notevole spavento tra i presenti, compresi bambini e famiglie.La dirigenza dell’U.S. Salernitana 1919, nel ringraziare la società Palermo F.C. per l’accoglienza cortese, stigmatizza con forza ogni comportamento violento da parte di chi si reca negli stadi e ribadisce che poche decine di sconsiderati – da una parte o dall’altra – non possono e non devono macchiare il buon nome, il calore e il fascino di piazze storiche e passionali come quelle rosanero e granata. Nello stesso tempo, l’U.S. Salernitana 1919 annuncia che valuterà le modalità di ricorso nelle sedi opportune per tutelare la propria tifoseria e l’immagine della società stessa».

LE ALTRE DECISIONI Il Giudice sportivo, oltre alla cervellotica decisione di punire la Salernitana ma non il Palermo, ha squalificato due giocatori dopo l’8a giornata della Serie BKT: stop di due giornate al centrocampista del Sudtirol Kurtic e di una al difensore della Juve Stabia Ruggero. Fermo per un turno anche l’allenatore del Mantova Possanzini. Per quanto riguarda i calciatori della Salernitana, con il cartellino giallo di Palermo Stojanovic ha raggiunto la terza sanzione. Alla prossima lo sloveno incapperà nella diffida. Seconda sia per Amatucci che per Hrustic che per Soriano, mentre Braaf ha incassato il primo giallo.