Aeroporto Salerno: Cascone, predisponiamo servizi e collegamenti

“Questo è un progetto che passo dopo passo cresce, diventerà sempre più importante. Si aggiunge anche Ryanair che punta a tre milioni di passeggeri già nei primi tre, quattro anni. Si tratta di un obiettivo che ci auspichiamo possa arrivare. Poco fa abbiamo definito le autorizzazioni per i primi collegamenti via autobus per le coste del Cilento, per Pompei, e per alcuni servizi richiesti, e per la stazione di Salerno che è uno degli hub principali da mettere in collegamento. Ci sarà una navetta che metterà in collegamento la stazione di Salerno all’aeroporto e viceversa. Venerdì faremo la riunione definitiva per il servizio taxi. Cerchiamo di farci trovare pronti”. Lo ha detto il presidente della commissione Trasporti della Regione Campania Luca Cascone a margine della tavola rotonda organizzata dalla FILT CGIL Campania e FILT CGIL Salerno, dal tema “L’apertura dell’aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi. Lavoro-innovazione-sostenibilità” in corso alla Camera di Commercio di Salerno