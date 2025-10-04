Fratte: pistolettate contro l’abitazione di un pregiudicato

Gli spari hanno svegliato qualche residente nel cuore della notte anche se non subito sono stati associati a colpi di arma da fuoco. È accaduto tre volte, in tre diversi giorni, in tre distinti orari: verso la mezzanotte, alle tre di notte e alle sei del mattino. Nel rione Fratte, a Salerno, in via Michele Peluso, non tutti i residenti li hanno sentiti ma la notizia dell’accaduto negli ultimi giorni ha fatto il giro nei bar e negli esercizi commerciali. La conferma che qualcosa di preoccupante sia accaduto è arrivata ieri pomeriggio quando una pattuglia dei Carabinieri ha lungamente stazionato nel rione.

Agli ordini del maggiore Antonio Corvino, i militari hanno accertato quanto segnalato dai residenti. Dieci sarebbero i colpi sparati all’indirizzo dell’abitazione di un uomo, già noto alle forze dell’ordine. Trovati in strada i bossoli di una pistola semiautomatica calibro 9 e repertati i fori sul muro e alla finestra di un palazzo. L’indagine ovviamente è alle battute iniziate. Coordinati dall’autorità giudiziaria, i carabinieri stanno lavorando per risalire ai responsabili dell’atto intimidatorio e soprattutto al movente.