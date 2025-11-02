Franco Picarone, abbraccio di folla a Salerno

Una serata carica di entusiasmo, sorrisi e applausi. Così Salerno ha accolto l’apertura del Comitato Elettorale di Franco Picarone, presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania e candidato nelle liste del Partito Democratico a sostegno di Roberto Fico per le Regionali 2025. In Via Lungomare Colombo, il cuore della città si è riempito come non mai: centinaia di persone, forse anche più di quelle che gli stessi organizzatori si aspettavano, hanno partecipato a quello che è diventato molto più di un incontro politico. È stata una festa di popolo, un abbraccio collettivo di stima e affetto verso un uomo che da sempre cammina accanto alla sua gente. Sul palco, accanto a Picarone, la presenza del vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola, che con parole sincere ha ricordato il legame che li unisce da una vita: “Con Franco Picarone condivido non solo un percorso politico di dieci anni in Regione, ma una amicizia che dura da cinquant’anni. Ho voluto essere qui per attestare la mia stima verso una persona che ha fatto della serietà e della dedizione un marchio distintivo. Franco è uno che parla poco e lavora tanto, e i risultati lo dimostrano.” Quando Picarone ha preso la parola, la folla si è raccolta in un silenzio attento, rotto solo dagli applausi che hanno più volte accompagnato il suo discorso. “Da oltre trent’anni ho scelto di fare politica – ha detto – cominciando da consigliere comunale nel 1997 e continuando ogni giorno, con passione e impegno. Da dieci anni, non ho mai smesso di stare tra la gente: visito i 158 comuni della provincia di Salerno, ascolto i cittadini, raccolgo i loro bisogni e, dove posso, cerco di risolverli. È così che intendo la politica: non come distanza, ma come presenza quotidiana.” Nel suo intervento, Picarone ha voluto ricordare come la Regione Campania, in questi ultimi dieci anni, abbia vissuto una netta ripresa, non più schiacciata dal vecchio Napolicentrismo, ma protagonista di una nuova stagione di equilibrio e partecipazione: “Abbiamo costruito una Campania che cresce insieme, garantendo una distribuzione equa delle risorse tra tutti i cinque capoluoghi e i comuni del territorio. Nessuno è stato lasciato indietro. Abbiamo lavorato con costanza e determinazione per rimettere in moto la macchina regionale, partendo da bilanci difficili e settori bloccati, ma senza mai perdere la fiducia nelle persone e nella forza del lavoro di squadra.” Con voce emozionata, ha poi aggiunto: “In questi anni abbiamo seminato tanto: sanità, trasporti, sostegno ai giovani, ai territori interni, alla cultura e all’ambiente. Ma più di tutto abbiamo seminato fiducia. Quella che vedo nei vostri occhi stasera mi dà la forza di continuare, perché ogni vostro sorriso, ogni vostra stretta di mano, è il motore che mi spinge ad andare avanti. Questa candidatura è un nuovo inizio, e insieme possiamo scrivere un’altra bella pagina per la nostra Campania.” Tra applausi scroscianti e cori di incoraggiamento, la serata si è conclusa con un lungo applauso, mentre tanti cittadini si sono avvicinati a salutare Picarone, stringendogli la mano o chiedendo una foto ricordo. Un’atmosfera di calore, partecipazione e affetto sincero, che ha dato il via a una campagna elettorale che si preannuncia intensa, ma soprattutto umana e condivisa. Ancora una volta, Salerno ha dimostrato il suo legame con uno dei suoi figli più rappresentativi: Franco Picarone, il politico che non dimentica mai di essere prima di tutto un uomo tra la sua gente.