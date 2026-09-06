Forza Italia: De Rosa, congresso negato fatto gravissimo

“A 24 ore dalla scadenza per la

presentazione delle candidature, il Partito nazionale non ha

ancora risposto alle controdeduzioni che Alessandro Carrazza ha

formalmente presentato esattamente un mese fa in merito alla sua

candidatura alla Segreteria regionale di Forza Italia e, cosa

ancora più grave, non siamo stati messi nelle condizioni

materiali di raccogliere le firme necessarie. Non siamo più

davanti a una semplice anomalia procedurale: siamo di fronte a un

gravissimo vulnus democratico”. Così il senatore di F I Raffaele

DE ROSA, presentatore della candidatura di Alessandro Carrazza a

candidato alla Segreteria regionale del partito in Campania.

“Carrazza – aggiunge DE ROSA – è iscritto a Forza Italia dal

1994, consigliere comunale di Sala Consilina, responsabile di

Forza Italia per il Vallo di Diano, ne ha vissuto la storia, le

battaglie e la presenza sul territorio. Oggi gli viene

sostanzialmente impedito persino di concorrere. Non chiediamo

favori: pretendiamo che gli sia consentito di esercitare un

diritto politico e che siano gli iscritti, non apparati o

decisioni prese a monte, a stabilire chi debba guidare Forza

Italia in Campania”.

“Non credevamo – prosegue DE ROSA – che Carrazza facesse

tanta paura al segretario regionale uscente da dover ricorrere a

ogni mezzo pur di impedire la sua partecipazione al congresso. Ma

quando, per essere certi di vincere, si deve impedire a un

concorrente interno persino di presentarsi, non si celebra un

congresso: si svuota il congresso della sua stessa funzione

democratica. È una pagina che mortifica la storia liberale di

Forza Italia e che rischia di produrre una ferita politica

profonda. Un partito liberale non teme il confronto, non

seleziona gli avversari e, soprattutto, non chiude le porte a chi

ne fa parte fin dalla nascita. Chi pensa di dimostrare forza

impedendo una candidatura sta dimostrando, al contrario, una

straordinaria debolezza politica. Fino all’ultimo minuto

continuerò a pretendere il rispetto delle regole e dei diritti

degli iscritti. Mi appello al segretario nazionale Antonio Tajani

affinché garantisca un congresso vero, bloccando questa ignobile

commedia prima che si trasformi in tragedia. E qualcuno –

conclude – dovrà assumersi, politicamente e nelle sedi

competenti, la responsabilità di quanto sta accadendo”.