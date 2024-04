Fondi di Sviluppo e Coesione: Gubitosi, siamo ancora in attesa

“Si è ancora in attesa della firma dell’accordo tra Governo e Regione Campania sui Fondi di Sviluppo e Coesione. Questo mese sarà determinante, speriamo risolutivo. Il team di Giffoni continua a lavorare con l’entusiasmo e la passione di sempre alla definizione del programma della 54esima edizione del Giffoni Film Festival, prevista dal 19 al 28 luglio. Ci auguriamo, quanto prima, di poter rassicurare migliaia di giovani, famiglie e i tanti partner nazionali e internazionali che in questo tempo ci hanno fatto sentire tutto il loro affetto”. A dirlo il fondatore e direttore di Giffoni, Claudio Gubitosi in una nota di annuncio della prima edizione di Giffoni Shock. Dal 16 al 20 aprile, la Multimedia Valley (Giffoni Valle Piana – SA) ospiterà, infatti, cinque giorni intensi dove innovazione, creatività, cambiamento e condivisione saranno le parole chiave.