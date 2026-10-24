Fico tra i No Cpr a Castel Volturno, Sangiuliano: gravissimo

“Reputiamo estremamente grave che il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, abbia preso parte alla manifestazione di Castel Volturno dove sono stati scanditi slogan contro le forze dell’ordine, in particolare contro i carabinieri che sono stati definiti scarafaggi. Frasi odiose e vergognose”. Così in una nota il capo dell’opposizione in Regione Campania, Gennaro Sangiuliano, unitamente ai capigruppo del centrodestra Massimo Pelliccia, Raffaele Maria Pisacane, Massimo Grimaldi e Sebastiano Odierna. “Un cartello portava scritto ‘Il Cpr deve essere bruciato’. Fico si ricordi il valore democratico delle istituzioni e prenda immediatamente le distanze dai manifestanti con una nota ufficiale altrimenti finirà per screditare l’istituzione che rappresenta” ha aggiunto l’ex ministro.
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