Martusciello: Forza Italia leader in Campania

Forza Italia, per ora, risulta il primo partito del centrodestra in Campania. Gli azzurri, a quanto si apprende, scommettono di arrivare al 12% e anche di andare oltre. Fulvio MARTUSCIELLO, coordinatore regionale del partito, è fiducioso ma non si sbilancia: ”Per noi è solo un punto di partenza”. “Fi -rimarca l’eurodeputato azzurro, fedelissimo di Antonio Tajani- è il partito leader del centrodestra perchè ha saputo parlare di cose concrete in questa campagna elettorale. Senza urlare, senza fare propaganda, ma rappresentando gli interessi della Campania che lavora e produce. Ovviamente, da oggi è tutta un’altra storia…”.
