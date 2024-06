Nocera Superiore: Apparentamento tra Bisogno e Danisi

Cambia lo scenario politico per il secondo turno delle Amministrative di Nocera Superiore. Enrico Bisogno e Rosario Danisi hanno sancito un accordo ufficiale, cioè l’apparentamento, per battere al ballottaggio l’avversario Gennaro D’Acunzi. L’intesa, prevista per legge i cui termini scadevano ieri, vedrà scendere in campo (e sulle schede elettorali) sei liste a sostegno dell’avvocato penalista, cinque della coalizione iniziale e una del consigliere comunale uscente Rosario Danisi, cioè Progressisti per Nocera Superiore. Il neochirurgo Gennaro D’Acunzi, invece, ha scelto di continuare coerentemente con la propria coalizione senza fare nessun accordo. Di eventuali intese ne avevamo già parlato giorni fa sul nostro giornale ed anche di contatti tra le coalizioni. Quindi, nulla di nuovo all’orizzonte. Le motivazioni dell’alleanza al secondo turno in una nota stampa del gruppo di Danisi: “Al termine di un confronto sereno e costruttivo con tutti i candidati delle nostre liste, con i sostenitori del nostro progetto politico, abbiamo deciso di sostenere, in maniera ufficiale, nel turno di ballottaggio il candidato sindaco Enrico Bisogno il quale, a differenza di altri, non solo ci ha ascoltato ma ha voluto condividere alcuni punti fondamentali del nostro programma elettorale, a cominciare dal nostro impegno per il mondo dei Giovani di Nocera Superiore. Per questa ragione abbiamo deciso di effettuare l’apparentamento ufficiale e, quindi, gli elettori di Nocera Superiore, accanto al nome di Enrico Bisogno troveranno anche il simbolo dei Progressisti per Nocera Superiore, una delle liste che ci ha accompagnato in questa campagna elettorale. Da domani, dunque, di nuovo in piazza, come fatto nelle ultime settimane”. Enrico Bisogno al primo turno ha raggiunto il 34,12% delle preferenze, mentre Rosario Danisi dovrebbe portare in dote al suo ex avversario il 7,53% dei voti personali e il 4,87% delle preferenze ottenute dalla lista Progressisti. Gennaro D’Acunzi, invece, ha raggiunto il 47,32% al primo turno sfiorando l’elezione diretta per una manciata di voti. Nella contesa del secondo turno, come già anticipato dal nostro giornale, non ci sarà Gaetano Montalbano. L’ex sindaco ieri mattina, presso il bar El Bocadillo, ha indetto una conferenza stampa per commentare il risultato elettorale e fare chiarezza su alcune voci che riguardano la coalizione da lui rappresentata in vista del turno di ballottaggio. L’accordo tra Enrico Bisogno e Rosario Danisi ha anche un dato politico di fondo, in particolare la ricollocazione di Campania libera, in quella coalizione che ha candidati consiglieri comunali dell’area del Partito democratico. In parole povere, il Pd ed il partito che fa riferimento al presidente della Regione Campania, nel turno di ballottaggio, si troveranno a sostenere insieme l’avvocato Enrico Bisogno. Campania libera, inoltre, è il riferimento politico del consigliere comunale uscente Rosario Danisi. Evidenze che non sono certo un segreto di Stato. Resta però un punto di domanda per questa intesa: scelta giusta, oppure, azzardata? Indipendentemente dalle motivazioni gli elettori di Nocera Superiore dovranno esprimersi, comunque, su due candidati sindaci e soprattutto su due visioni politico-amministrative diverse. In sintesi, nell’ urne, in ogni caso, si sceglierà tra A o B. Giuseppe Colamonaco