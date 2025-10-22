FI: Caputo e BIcchielli in direzione regionale - Le Cronache Ultimora
FI: Caputo e BIcchielli in direzione regionale
Giornata Internazionale di Consapevolezza sulla Balbuzie, al consiglio regionale Lazio presentate le iniziative nazionali
Roma, torna l’’Ottobrata Testaccina’: festa di quartiere tra memoria, cultura e socialità
Usura ed estorsione, scacco a tre gruppi camorristici
  • Ottobre 22, 2025
-Due nuovi ingressi nella direzione regionale di Forza Italia in Campania, annunciati dal segretario di Forza Italia Campania, Fulvio Martusciello. Si tratta dell’ex assessore regionale all’agricoltura e dem Nicola Caputo, che diventa responsabile enti locali, e il parlamentare Pino Bicchielli, arrivato da Nm, che avra’ il ruolo di responsabile dell’organizzazione. Inoltre, con la candidatura di Roberto Celano, il sottosegretario Tullio Ferrante assume la reggenza del coordinamento provinciale di Salerno.

