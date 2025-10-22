FI: Caputo e BIcchielli in direzione regionale

-Due nuovi ingressi nella direzione regionale di Forza Italia in Campania, annunciati dal segretario di Forza Italia Campania, Fulvio Martusciello. Si tratta dell’ex assessore regionale all’agricoltura e dem Nicola Caputo, che diventa responsabile enti locali, e il parlamentare Pino Bicchielli, arrivato da Nm, che avra’ il ruolo di responsabile dell’organizzazione. Inoltre, con la candidatura di Roberto Celano, il sottosegretario Tullio Ferrante assume la reggenza del coordinamento provinciale di Salerno.
