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Travaglia (Upa): “La sfida è misurare la pubblicità digitale in tutti i mezzi in cui si esprime”

  • Ottobre 29, 2026
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Travaglia (Upa): “La sfida è misurare la pubblicità digitale in tutti i mezzi in cui si esprime”

(Adnkronos) –   

“Credo che uno dei temi principali per noi, in questo momento, sia la capacità di misurare la pubblicità digitale attraverso tutti i mezzi in cui essa si esprime, avvalendosi di metriche che siano realmente interoperabili e comparabili. Questo percorso di trasparenza, attualmente in atto, contribuirà a migliorare ulteriormente la capacità degli investitori pubblicitari di compiere scelte oculate nella gestione degli investimenti”. Così Marco Travaglia, presidente di Upa – Utenti Pubblicità Associati, intervenuto a Intersections, il più grande evento italiano dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, in corso al MiCo di Milano.  

“Nell’era dell’intelligenza artificiale – riprende – una voce influente dal nostro punto di vista è rappresentata dalla capacità del brand di raccontarsi in maniera diversa rispetto al passato. Questo avviene attraverso nuove forme che riconoscono, ad esempio nella conversazione in rete, un canale fondamentale per permettere al brand di farsi apprezzare, considerare e scoprire dal pubblico. Questo – conclude – è, per me, uno degli aspetti più innovativi di oggi”. 

economia

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