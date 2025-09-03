Ferrari, 'nuovo' look per il Gp di Monza: svelata la Rossa di Hamilton e Leclerc - Le Cronache
Ferrari, 'nuovo' look per il Gp di Monza: svelata la Rossa di Hamilton e Leclerc

  Settembre 3, 2025
(Adnkronos) – La Ferrari si rifa il look in vista del Gp di Monza di domenica 7 settembre. Per il Gran Premio d'Italia, la SF-25 di Lewis Hamilton e Charles Leclerc scenderà in pista con una livrea speciale, per celebrare il primo titolo vinto dalla scuderia in Formula 1, 50 anni fa con Niki Lauda. Per l'occasione, la monoposto sarà bianca e rossa: un tributo alla leggendaria 312-T che accompagnò Lauda al primo successo mondiale.   Per Monza, la Ferrari non presenterà però solo una nuova livrea. La monoposto scenderà in pista con un rosso ispirato a quello di cinquant'anni fa, con tanto di iconiche strisce bianche sulla carrozzeria. I numeri della SF-25 saranno poi scritti in nero, come i nomi dei piloti (in corsivo). Per l'ala posteriore, il colore scelto è l'argento metallizzato, mentre il cofano che copre la power unit sarà bianco. Il tributo all'impresa del 1975 sarà anche nelle divise: tutto il team avrà un abbigliamento speciale e sui vari capi spiccherà il ritorno del logo rettangolare del cavallino al posto dello scudetto. Tute speciali e casco e scarpe dedicati anche per i piloti Lewis Hamilton e Charles Leclerc.   —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

