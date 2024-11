FenImprese Salerno: Ezio Camerini confermato Presidente Provinciale

si è svolta l’assemblea triennale della sede Provinciale dell’associazione FenImprese Salerno. Nell’occasione, l’incontro tra i partecipanti si è concentrato sul tema: “Internazionalizzazione e Mercati Esteri: Nuove Frontiere per le Imprese Salernitane”. Al termine dei saluti istituzionali sono intervenuti il Coordinatore Nazionale di FenImprese, dott. Simone Razionale, che ha presentato l’Associazione ed i risultati ottenuti negli ultimi tempi, anche con le sedi provinciali su tutto il territorio italiano e all’estero. I lavori sono continuati con le relazioni sul tema dell’Internazionalizzazione, da parte del direttivo provinciale.Ha chiuso i lavori assembleari, il presidente provinciale Ezio Camerini, ringraziando il direttivo nazionale per la conferma ottenuta, con un discorso carico di emozioni ma già diretto al programma per il prossimo triennio e con la nomina di 5 nuovi presidenti di Categoria: Dott. Vincenzo Capasso, Fen Terziario, dott. Mario Zito, Fen Giovani, dott.ssa Irene Arnone, Fen Donne, Felice Marotta, Formazione Professionale e Avv. Salvatore Ragone, Fen Immobiliare.“Sono felice di questa riconferma e ringrazio sia il direttivo nazionale che il mio direttivo provinciali per i risultati ottenuti in questi primi tre anni. Continueremo a lavorare strenuamente a livello sindacale per rappresentare le aziende del territorio nella migliore maniera possibile”: le parole del Presidente provinciale Ezio Camerini. Il direttivo di Salerno ha saputo lavorare molto bene in questi tre anni, in un momento particolare per le aziende.