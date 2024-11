Farina tesoriere dell’Anci Campania

di Mario Rinaldi

E’ stato da poco nominato tesoriere dell’Anci Campania, uno dei pochi incarichi attribuiti a soggetti istituzionali che non rivestono la carica di sindaco all’interno dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Si tratta di Alfonso Farina, assessore del Comune di Baronissi all’Ambiente, Città della Medicina, Sicurezza Urbana e Protezione Civile. Assessore Farina come ha reagito dopo la nomina a tesoriere dell’Anci Campania? “Sono davvero emozionato e onorato per essere stato eletto nuovo Tesoriere dell’Anci Campania. È un incarico che accetto con grande senso di responsabilità e con la ferma volontà di adempiere al meglio a questo importante ruolo. Sono consapevole dell’onore che mi è stato accordato e dell’impegno che richiede, ma sono altrettanto certo che, insieme alla squadra dell’Anci, riusciremo a portare avanti progetti concreti e utili per i nostri territori”. Con quale spirito affronterà questo nuovo incarico istituzionale? “Come detto, lo affronterò con grande senso di responsabilità, ma vorrei sottolineare che gran parte del lavoro da programmare e sviluppare dovrà avere alla base l’unità di intenti. La nostra forza sta appunto nell’unità, nel lavoro di squadra e nella determinazione di fare sempre meglio per le nostre comunità. Insieme, uniti, possiamo raggiungere obiettivi ambiziosi e contribuire al progresso e al benessere delle nostre città e dei nostri cittadini”. Quali sono i principali obiettivi che intende promuovere? “Sicuramente quelli che rappresentano lo “zoccolo duro” di questa associazione, vale a dire rappresentare e tutelare gli interessi dei Comuni di fronte a Parlamento, Governo, Regioni, organi della Pubblica Amministrazione, organismi comunitari, Comitato delle Regioni e ogni altra Istituzione che eserciti funzioni pubbliche di interesse locale”. Come risponderà Alfonso Farina nei confronti del territorio di Baronissi con la copertura di questo incarico? “Come ho sempre fatto. Mettendoci la faccia e soprattutto lavorando con grande entusiasmo e al servizio della comunità. L’incarico di tesoriere presuppone una capacità di gestione delle finanze di questo organismo che dovranno essere indirizzate nella promozione di iniziative che rechino sviluppo ai territori di propria competenza. L’attenzione, sarà rivolta non solo a Baronissi, come è giusto che sia, ma in particolar modo a tutto il comprensorio della Valle dell’Irno, attraverso una sinergia tra enti che deve costituire il fulcro della crescita di un’area che, ricordiamolo, è anche sede dell’Università degli Studi di Salerno, quindi costituisce un grande volano di sviluppo sotto tutti i punti di vista”. C’è qualcuno che vuole ringraziare in particolare? Si è messo già a lavoro? “Ringrazio innanzitutto chi ha sempre creduto in me per la copertura di questo incarico, a livello provinciale, regionale e anche nazionale. Non vedo l’ora di collaborare con tutti i colleghi e di affrontare le sfide che ci aspettano. Uniti si vince, e io sono pronto a dare il mio massimo per questo grande progetto collettivo. Inoltre, insieme al sindaco Petta che ricopre un ruolo a livello nazionale nell’ANCI, cercheremo di portare le istanze dei cittadini su tutti i livelli affinchè l’intera Valle dell’Irno possa trarne beneficio”. Farina, nella sua qualità di tesoriere accompagnerà gli enti nei processi di innovazione e trasformazione potenziando l’efficienza delle strutture e favorendo costanti processi di sviluppo.