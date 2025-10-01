F.I.: romano costrtto ad una nota che non gli appartiene

“Chi ha spinto Romano a siglare una nota che non gli appartiene? È fondamentale saperlo per comprendere lo stato di democrazia in questa Regione. Forze esterne alla politica? Forze di governo regionale? Altro? Romano sa bene quante volte abbiamo parlato e discusso anche ultimamente di una sua candidatura. Che cosa è accaduto? Penso sia doveroso conoscere la verità, per capire se c’è ancora democrazia in questa Regione”. Cosi in una nota della segreteria regionale di Forza Italia in Campania.
Post Recenti
- Tre membri di Hamas arrestati a Berlino: “Volevano colpire siti ebraici”
- Flotilla, Cgil: “Sciopero generale il 3 ottobre”. Salvini valuta precettazione
- Addio a Jane Goodall, la donna che parlava con gli scimpanzé
- “Giù le mani dalla Flotilla”, manifestanti pro Pal bloccano stazione centrale a Napoli. A Roma Termini accessi contingentati
- Caso Garlasco, difesa Sempio nomina nuovo genetista: “Nessuna prova contro di lui”
Categorie
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco