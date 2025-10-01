F.I.: romano costrtto ad una nota che non gli appartiene - Le Cronache Ultimora
F.I.: romano costrtto ad una nota che non gli appartiene

  • Ottobre 1, 2025
  • 0
  • 192
  • 1 Min Read
F.I.: romano costrtto ad una nota che non gli appartiene

“Chi ha spinto Romano a siglare una nota che non gli appartiene? È fondamentale saperlo per comprendere lo stato di democrazia in questa Regione. Forze esterne alla politica? Forze di governo regionale? Altro? Romano sa bene quante volte abbiamo parlato e discusso anche ultimamente di una sua candidatura. Che cosa è accaduto? Penso sia doveroso conoscere la verità, per capire se c’è ancora democrazia in questa Regione”. Cosi in una nota della segreteria regionale di Forza Italia in Campania.

