Europei: Simeone contro Salerno e De Luca

In diretta a Radio Punto Nuovo, durante Punto Nuovo Sport, il consigliere comunale di Napoli Nino Simeone ha commentato la candidatura di Salerno per ospitare Euro 2032.

“La candidatura di Salerno è stato un tiro mancino da parte del presidente della Regione, ma va bene così. Napoli resta al centro del progetto Euro 2032 in Campania: il tempo sarà galantuomo”, ha dichiarato Simeone, sottolineando come la città partenopea si misuri con capitali internazionali come Parigi e New York sul piano del brand. Con tutto il rispetto per gli amici salernitani, non ci paragoniamo a città come Salerno. Poi ogni Sindaco è libero di candidare la propria città come ospitante di Euro 2032, ci mancherebbe.