Europei: Simeone contro Salerno e De Luca - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Europei: Simeone contro Salerno e De Luca
Chi è Charlie Kirk, l’attivista di destra ferito alla Utah University
De Luca ironico: «Ho fatto una bella mangiata di fichi…»
Sparatoria alla Utah University, ferito l’attivista di destra Charlie Kirk
Attualità Campania

Europei: Simeone contro Salerno e De Luca

  • Settembre 10, 2025
  • 0
  • 48
  • 1 Min Read
Europei: Simeone contro Salerno e De Luca

In diretta a Radio Punto Nuovo, durante Punto Nuovo Sport, il consigliere comunale di Napoli Nino Simeone ha commentato la candidatura di Salerno per ospitare Euro 2032.

“La candidatura di Salerno è stato un tiro mancino da parte del presidente della Regione, ma va bene così. Napoli resta al centro del progetto Euro 2032 in Campania: il tempo sarà galantuomo”, ha dichiarato Simeone, sottolineando come la città partenopea si misuri con capitali internazionali come Parigi e New York sul piano del brandCon tutto il rispetto per gli amici salernitani, non ci paragoniamo a città come Salerno. Poi ogni Sindaco è libero di candidare la propria città come ospitante di Euro 2032, ci mancherebbe.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013