Europee, Azione: il candidato per il collegio del sud sarà Gigi Casciello

Azione pronto a rivestire un ruolo da protagonista alle prossime elezioni Europee. In queste settimane, il partito è al lavoro anche in provincia di Salerno per individuare le migliori candidature in occasione della sfida elettorale tanto attesa. Come preannunciato già attraverso queste colonne, la scelta è ricaduta sul coordinatore provinciale di Azione Salerno, Gigi Casciello che ha accettato la candidatura.