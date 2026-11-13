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Attualità Campania

Sangiuliano: Da Fico nessuna trasparenza su Soresa

  • Novembre 13, 2026
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Sangiuliano: Da Fico nessuna trasparenza su Soresa

“Sui gravi scandali legati al caso Soresa il presidente Fico ha annunciato trasparenza ma i suoi comportamenti vanno in una direzione opposta, a cominciare dalla mancata risposta a interrogazioni circostanziate e dettagliate. La giunta ha qualcosa da nascondere? È naturale domandarselo”, lo dichiara il capo dell’Opposizione in Regione Campania Gennaro Sangiuliano, unitamente al capogruppo di FDI Raffaele Maria Pisacane. “Siamo di fronte ad atteggiamenti omertosi che destano molte domande”, aggiungono gli esponenti di FDI. In queste ore il capogruppo di Fratelli d’Italia, Raffaele Maria Pisacane, ha effettuato un accesso agli atti chiedendo i verbali dell’ultimo consiglio d’amministrazione e dell’ultima assemblea dei soci della Soresa Spa, anche con le deliberazioni assunte. Nessuna risposta al momento, alla faccia della promessa trasparenza da parte di Fico. Nel luglio scorso i due consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Ira Fele e Vincenzo Santangelo, chiedevano chiarimenti su una “procedura aperta per l’affidamento di kit per la raccolta e la conservazione del DNA” per un valore superiore ai 4 milioni di euro. L’interrogazione non ha mai avuto risposta. Nel mese di ottobre, il capo dell’Opposizione in Regione, Gennaro Sangiuliano, chiedeva, nell’ambito dei suoi poteri ispettivi, chiedeva i dati di monitoraggio della specialistica ambulatoriale, l’allora presidente Tommaso Casillo, oggi indagato, rispondeva che occorreva precisare la richiesta ma dopo una circostanziata ulteriore richiesta non ha più risposto. Clamorosa e sprezzante poi la risposta data al capogruppo di Fratelli d’Italia, Raffaele Maria Pisacane dal Casillo che ha replicato che qualora si “ritenga che vi siano elementi di illegittimità potrà rivolgersi alle Autorità competenti”.

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