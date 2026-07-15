Ete Gruppo Marzullo apre ad Agropoli: nuovo investimento nel Cilento

Prosegue il percorso di crescita di Ete Gruppo Marzullo, che rafforza ulteriormente la propria presenza in provincia di Salerno con l’apertura di un nuovo punto vendita ad Agropoli. L’inaugurazione è in programma giovedì alle ore 9.30 in via Provinciale, località Contrada Mattine, dove prenderà ufficialmente il via l’attività del nuovo supermercato.

L’apertura rappresenta un ulteriore tassello del piano di sviluppo portato avanti dal gruppo Marzullo supermercati, famiglia imprenditoriale ormai affermata nel panorama della grande distribuzione organizzata campana. Il gruppo ha deciso così di dare vita ad un moderno supermercato a marchio Ete Gruppo Marzullo, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un servizio sempre più efficiente, innovativo e vicino alle esigenze del territorio.

«Siamo felici di avviare un nuovo progetto. Non si tratta soltanto di una nuova insegna, ma della volontà della nostra famiglia di essere presente in maniera ancora più incisiva nel Cilento, offrendo nuovi servizi ai clienti come il reparto macelleria servito, pescheria e tanto altro. Tutto da scoprire all’interno dello store», hanno dichiarato Gennaro e Vincenzo Marzullo.

«Questa inaugurazione rappresenta anche un’evoluzione nel nostro modo di intendere la grande distribuzione: vogliamo proporre un supermercato moderno, sempre più vicino ai bisogni delle famiglie, capace di coniugare qualità, convenienza e attenzione al territorio, rafforzando ulteriormente il legame con i nostri clienti».

Ete Supermercati Gruppo Marzullo ha inoltre ricordato come il gruppo sia già presente in diverse aree della Campania e abbia avviato un percorso di crescita destinato a proseguire nei prossimi anni con nuovi investimenti.

L’investimento conferma la volontà della famiglia Marzullo di continuare a credere nella provincia di Salerno, consolidando una rete commerciale che negli anni è diventata un punto di riferimento per migliaia di consumatori. Da Cava de’ Tirreni al Cilento, e numerosi altri comuni del territorio, il marchio Ete Gruppo Marzullo ha costruito la propria identità puntando sulla qualità dei prodotti, sulla convenienza, sull’attenzione al cliente e sulla valorizzazione delle eccellenze locali.

Il nuovo punto vendita di Agropoli nasce proprio con questa filosofia. Gli spazi sono stati rinnovati per garantire un’esperienza di acquisto moderna e funzionale, con reparti specializzati, un’ampia offerta di prodotti freschi e confezionati, particolare attenzione ai prodotti del territorio e servizi pensati per rispondere alle esigenze quotidiane delle famiglie. L’obiettivo è quello di coniugare tradizione e innovazione, mantenendo elevati standard qualitativi e un rapporto diretto con la clientela.

L’apertura rappresenta anche un segnale positivo per il tessuto economico locale, contribuendo al rilancio di un’importante struttura commerciale e confermando la volontà del gruppo di continuare a investire in Campania, creando valore per il territorio e nuove opportunità occupazionali.

L’appuntamento per il taglio del nastro è fissato per giovedì mattina alle 9.30. Sarà l’occasione per presentare alla cittadinanza il nuovo supermercato e dare ufficialmente il via a una nuova fase del percorso di crescita di Ete Gruppo Marzullo, che continua a investire con determinazione nel Salernitano, consolidando una presenza sempre più capillare sul territorio.