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Salernitana, scatta la campagna abbonamenti

  • Luglio 15, 2026
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Salernitana, scatta la campagna abbonamenti

“Salerno è mia, io la difendo”. La campagna abbonamenti dell’U.S. Sa- lernitana 1919 per la sta- gione 2026/27 prende spunto dalla celebre frase pronunciata nel 1544 da San Matteo, Santo Patrono di Salerno: la leggenda narra che fu proprio lui a interve- nire per scongiurare l’inva- sione saracena sulle coste cittadine. L’abbonamento sarà valido per assistere a tutte le 19 partite casalinghe dell’U.S. Salernitana 1919 nel campionato di Serie C Sky Wi-Fi 2026/27. Nella scorsa stagione era valido per assi- stere a 18 partite. Tante age- volazioni per i tifosi e in particolare per gli abbonati che confermeranno il pro- prio abbonamento. Da oggi, partirà la fase di prelazione per i vecchi abbonati con ta- riffa scontata dedicata, in- variata rispetto a quella dell’anno scorso pur es- sendo il carnet valido per una gara in più, che termi- nerà il 21 luglio. Dal 22 luglio e fino al 28 luglio scatterà la promozione “Porta un amico“: ciascun vecchio ab- bonato che confermerà il proprio abbonamento anche per la stagione 2026/27 potrà acquistare un altro abbonamento per una seconda persona alla stessa tariffa agevolata a lui dedi- cata in fase di prelazione. Contestualmente, sempre dal 22 luglio e fino al fischio d’inizio della prima gara ca- salinga di campionato, prenderà il via la vendita li- bera a tariffa intera (o ri- dotta per donne, over 65 e under 14). Previste riduzioni e agevolazioni per le per- sone con disabilità (ed eventuali accompagnatori) e pacchetto family: in en- trambi i casi, le richieste sa- ranno accolte dal 15 luglio al 2 agosto.

COME ABBONARSI Accedi o registrati al sito https://sa- lernitanafan.cvespa.it

Dopo aver effettuato l’ac- cesso, sulla home page per- sonale potrai scegliere due modalità di abbonamento: ONLINE Collegamento al sito TicketOne per proce- dere alla sottoscrizione PRESSO PUNTI VENDITA

• Compilare il modulo on- line di sottoscrizione abbo- namento, allegando copie di un documento di riconosci- mento valido e della fide- lity/member card;

• Dopo aver compilato il mo- dulo online, all’indirizzo di posta elettronica fornito in fase di registrazione giun- gerà una mail di conferma con allegato il pdf del mo- dulo sottoscritto;

• Il pdf del modulo dovrà poi essere esibito al punto ven- dita per l’emissione dell’ab- bonamento e il contestuale pagamento.

MEMBER CARD – HIPPO CARD La sottoscrizione della fidelity card (Hippo Card) e della nuova Salerni- tana Member Card II è attiva dall’1 luglio 2026. A partire dalla stagione sportiva 2026/27, la Salernitana Member Card II avrà una validità di due anni dalla

data di emissione e sarà ac- quistabile al costo di 10 euro (più commissioni Ticketone e spese di spedizione) fino ad un massimo di 4 card per ogni operazione, ciascuna per un diverso nominativo. Aderendo al programma di membership è possibile ca- ricare sulla nuova Salerni- tana Member Card II i biglietti per le partite casa- linghe, nonché l’abbona- mento stagionale dell’U.S. Salernitana 1919. La Salerni- tana Member Card II non è una tessera in circolarità, dunque è al di fuori del “programma tessera del ti- foso”. Pertanto, il suo pos- sesso non può dare diritto all’acquisto dei biglietti per le gare che potrebbero es- sere considerate a rischio dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Spor- tive (comprese limitazioni territoriali). L’acquisto di bi- glietti validi per assistere a tali partite con limitazioni è consentito solo tramite fi- delity card (Hippo Card), che ha validità triennale ed ac- quistabile al costo di 20 euro, più commissioni Tic- ketone+spese di spedizione.

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