Salernitana, scatta la campagna abbonamenti

“Salerno è mia, io la difendo”. La campagna abbonamenti dell’U.S. Sa- lernitana 1919 per la sta- gione 2026/27 prende spunto dalla celebre frase pronunciata nel 1544 da San Matteo, Santo Patrono di Salerno: la leggenda narra che fu proprio lui a interve- nire per scongiurare l’inva- sione saracena sulle coste cittadine. L’abbonamento sarà valido per assistere a tutte le 19 partite casalinghe dell’U.S. Salernitana 1919 nel campionato di Serie C Sky Wi-Fi 2026/27. Nella scorsa stagione era valido per assi- stere a 18 partite. Tante age- volazioni per i tifosi e in particolare per gli abbonati che confermeranno il pro- prio abbonamento. Da oggi, partirà la fase di prelazione per i vecchi abbonati con ta- riffa scontata dedicata, in- variata rispetto a quella dell’anno scorso pur es- sendo il carnet valido per una gara in più, che termi- nerà il 21 luglio. Dal 22 luglio e fino al 28 luglio scatterà la promozione “Porta un amico“: ciascun vecchio ab- bonato che confermerà il proprio abbonamento anche per la stagione 2026/27 potrà acquistare un altro abbonamento per una seconda persona alla stessa tariffa agevolata a lui dedi- cata in fase di prelazione. Contestualmente, sempre dal 22 luglio e fino al fischio d’inizio della prima gara ca- salinga di campionato, prenderà il via la vendita li- bera a tariffa intera (o ri- dotta per donne, over 65 e under 14). Previste riduzioni e agevolazioni per le per- sone con disabilità (ed eventuali accompagnatori) e pacchetto family: in en- trambi i casi, le richieste sa- ranno accolte dal 15 luglio al 2 agosto.

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