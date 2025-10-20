“Equinozio d’Autunno” fa tappa a Orria

Con “Oiza Project”, progetto musicale del maestro Angelo Loia, in programma il 24 ottobre, si apre la manifestazione organizzata dal Comune di Orria nell’ambito della Fiera della Castagna, che si terrà nei giorni 24, 25 e 26 ottobre. Riparte così la rassegna “Equinozio d’Autunno – L’Equinozio d’Autunno incontra la Millenaria Fiera della Croce di Stio”, progetto finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021–2027 – Piano Strategico Cultura e Turismo 2025 e promosso da una rete di sei comuni del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: San Giovanni a Piro (capofila), Ascea, Gioi, Campora, Stio e Orria. Nella prima fase, svoltasi a settembre, il progetto ha visto tra i protagonisti Tullio De Piscopo, in concerto il 13 settembre, seguito da Enrico Ruggeri il 14, entrambi nel Comune di San Giovanni a Piro. Il 27 settembre, invece, è stata la volta di Giorgio Prezioso e altri DJ che hanno animato la serata di Ascea. Ora la rassegna si sposta dalla costa verso le aree interne. L’iniziativa nasce dall’unione di due eventi simbolo del territorio – l’Equinozio d’Autunno di San Giovanni a Piro e la Millenaria Fiera della Croce di Stio – con l’obiettivo di connettere la costa all’entroterra, promuovendo un turismo sostenibile, autentico e destagionalizzato. Il progetto propone sei “viaggi esperienziali”, ciascuno dedicato a un prodotto identitario e a un tema culturale, in un percorso che unisce trekking, degustazioni, spettacoli e laboratori. I protagonisti sono le eccellenze locali: il fico bianco, il pesce azzurro, la soppressata di Gioi, il fagiolo della Regina, le castagne e l’olio EVO. Un itinerario diffuso che racconta il Cilento attraverso i suoi sapori, la sua storia e i suoi borghi, valorizzando le tradizioni e creando nuove connessioni tra mare, colline e comunità. “Il nostro progetto – afferma Pasquale Sorrentino, vicesindaco e referente del Comune capofila, nonché consigliere provinciale con delega al turismo – è un itinerario eterogeneo e completo. Unisce mare e terra, mescola tradizione e innovazione, congiunge passato e futuro. Ma, quel che più conta, permette di scegliere il presente, moltiplicando le occasioni di promozione della nostra terra. Per vivere intensamente la bellezza sconvolgente che ci circonda! Il Comune di San Giovanni a Piro e i partner Ascea, Gioi, Stio, Campora e Orria sono la prova (ennesima) che c’è solo un modo di fare le cose: insieme!”