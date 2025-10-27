Emanuele Fiano contestato alla Ca’ Foscari: "Sono scioccato, come successo a mio padre nel '38" - Le Cronache
Emanuele Fiano contestato alla Ca’ Foscari: “Sono scioccato, come successo a mio padre nel ’38”
  • Ottobre 27, 2025
(Adnkronos) – "Fuori i sionisti dall'Università". Con questo ﻿coro all'Università Ca' Foscari di Venezia è stato impedito a Emanuele Fiano, presidente di 'Sinistra per Israele-Due Popoli due Stati', di parlare nel dialogo con il presidente della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace Antonio Calò.  "Gruppi della sinistra giovanile – si legge in una nota di Sinistra per Israele – hanno impedito al presidente di Sinistra per Israele di parlare. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza politica su danni proprio di chi da sempre è impegnato per la pace e la risoluzione del conflitto in Medioriente". "Sono scioccato da quanto accaduto. Impedire a una persona di parlare è fascismo. L'ultima volta che hanno espulso un Fiano da un luogo di studio è stato nel '38, con mio padre. Noi eravamo lì a parlare di pace tra due popoli, di ingiustizie, di dolori, di violenza e di pace. Chi non vuol sentire parlare di queste cose la pace non la vuole", il commento dell'ex parlamentare del Pd. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

