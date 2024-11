Santoro Creative Hub X Crisalide in Rete: iniziativa per le donne

Il 25 novembre è una data che segna un impegno globale nella lotta contro la violenza di genere, un fenomeno che, purtroppo, continua a toccare le vite di moltissime persone in tutto il mondo. Anche quest’anno, in occasione della giornata contro la violenza di genere, Santoro Creative Hub ha deciso di fare la sua parte, presentando un’iniziativa in collaborazione con l’Associazione “La Crisalide in Rete contro la violenza di Genere” (di cui fanno parte i Centri Antiviolenza Febe e Ginevra) che punta a sensibilizzare i giovani su questo tema e offrire supporto concreto alle donne vittime di violenza. Un nuovo impegno sociale. Per il 2024, Santoro Creative Hub rinnova la partnership con l’associazione La Crisalide in Rete contro la violenza di genere, un’organizzazione impegnata nella costruzione di una rete territoriale di sostegno per le donne vittime di violenza e per i loro figli. La missione dell’associazione è quella di creare spazi sicuri, sia fisici che virtuali, per tutte coloro che subiscono abusi e di sviluppare progetti che permettano loro di superare il trauma e ricostruire una vita dignitosa. Quest’anno, inoltre, la partnership si espande al Centro Antiviolenza Febe e il Centro Antiviolenza Ginevra: progetti che sostengono e supportano le donne le donne attraverso colloqui di accompagnamento, attività formative e di prevenzione e assistenza legale. Tutti i servizi sono gratuiti nel rispetto dell’anonimato. È nata una casa di accoglienza dedicata alle donne maltrattate, uno spazio protetto in cui possono trovare rifugio e supporto psicologico e legale. Santoro Creative Hub si impegna a sostenere attivamente questo progetto, contribuendo alla crescita e alla stabilità della rete di supporto. Inclusività e sensibilizzazione nelle scuole: il progetto delle cassette postali. Come parte dell’iniziativa per quest’anno, abbiamo deciso di coinvolgere le scuole, luoghi fondamentali per la crescita personale e sociale dei giovani. Per farlo, abbiamo donato dieci cassette postali personalizzate che verranno donate a dieci scuole situate a Salerno. Le cassette hanno un ruolo fondamentale: permetteranno agli studenti di lasciare, in modo anonimo, richieste di approfondimento su temi specifici relativi alle modalità di presentazione della denuncia o alle diverse tipologie di violenza. Sarà questo un modo per consentire ai giovani di chiedere, in prima persona, un intervento di sensibilizzazione del Centro Antiviolenza su focus di loro personale interesse ed eventualmente per aiutarli a comprendere quali siano le possibili strade da intraprendere per uscire dalla spirale di violenza. L’obiettivo è quello di dare ai ragazzi uno strumento tangibile per far sentire la propria voce, offrendo al contempo alle istituzioni scolastiche uno strumento per rilevare situazioni di disagio e intervenire tempestivamente. Attraverso questa iniziativa, puntiamo a promuovere un ambiente scolastico più inclusivo, in cui si possa parlare apertamente di violenza di genere e incoraggiare i giovani a chiedere aiuto quando necessario. #Unignorable e Michela Murgia. L’estetica delle cassette postali è stata curata nei minimi dettagli e ogni elemento è stato scelto per inviare un messaggio potente. Le cassette sono wrappate con una pellicola adesiva dal colore Pantone #Unignorable, una tonalità vibrante e inconfondibile, ideata appositamente per catturare l’attenzione e rendere visibili le problematiche spesso ignorate dalla società. Il colore è diventato un simbolo visivo per la lotta contro l’indifferenza e per la diffusione di messaggi di inclusività e di supporto. Oltre al colore, le cassette riportano il volto di Michela Murgia, attivista e figura di spicco nel panorama del femminismo italiano, recentemente scomparsa. Attraverso questa scelta, abbiamo voluto rendere omaggio a una voce che ha sempre combattuto per i diritti delle donne, rappresentando un esempio di coraggio e di impegno. La presenza di nomi di donne sulle cassette, inoltre, è un tributo simbolico a tutte coloro che hanno subito violenze, perché ogni nome rappresenta una storia, una vita, una voce che merita di essere ascoltata. La giornata contro la violenza di genere: una riflessione sulla responsabilità collettiva. L’ iniziativa non è soltanto una semplice donazione: è un invito a riflettere. La giornata contro la violenza di genere dovrebbe ricordarci che tutti noi abbiamo una responsabilità nella lotta contro la violenza. Non si tratta solo di difendere i diritti di una singola categoria, ma di costruire una società in cui l’inclusività e la giustizia siano valori condivisi. Sensibilizzare i giovani su queste tematiche è fondamentale, e coinvolgere le scuole significa intervenire nel processo educativo per promuovere il rispetto, l’empatia e l’importanza della denuncia. In questo modo, possiamo contribuire a creare una generazione consapevole e pronta a fare la differenza nella lotta contro ogni forma di violenza. Un giorno simbolico e di azione. Il 25 novembre non è una data scelta a caso. La giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 1999, ma ancora oggi rimane una data significativa e, purtroppo, necessaria. Quest’anno, Santoro Creative Hub ha voluto unire il simbolismo di questa data a un’azione concreta, consegnando le cassette postali nelle scuole di Salerno proprio in questa giornata, con l’auspicio che diventino uno strumento efficace di ascolto e di intervento. Conclusioni: un futuro senza violenza è possibile. La lotta contro la violenza di genere è una battaglia quotidiana, che richiede il contributo di tutti. In Santoro Creative Hub crediamo che ogni passo, anche il più piccolo, possa fare la differenza, e siamo orgogliosi di sostenere progetti che promuovano un futuro inclusivo e sicuro per tutti. La giornata contro la violenza di genere rappresenta un momento per fermarsi a riflettere, ma anche per agire. Attraverso le cassette postali nelle scuole, speriamo di contribuire a una società più attenta, inclusiva e pronta a combattere la violenza sulle donne. Un impegno che Santoro Creative Hub porta avanti con passione e convinzione, in collaborazione con realtà come la Crisalide in Rete, il Centro Antiviolenza Febe e il Centro Antiviolenza Ginevra.