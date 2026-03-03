Eboli, in esposizione una riproduzione della Sacra Sindone - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Dobermann”, violenza e libertà
Eboli, in esposizione una riproduzione della Sacra Sindone
CESARISMO
Ospedale di Agropoli, Sosto: “Situazione complessa a livello europeo”
Provincia Eboli

Eboli, in esposizione una riproduzione della Sacra Sindone

  • Marzo 3, 2026
  • 0
  • 97
  • 2 Min Read
Eboli, in esposizione una riproduzione della Sacra Sindone

Il parroco, Don Michele Marra, da sempre attento a valorizzare i simboli della fede attraverso allestimenti curati nei minimi dettagli ed animato da profonda sensibilità pastorale, ha deciso di esporre una riproduzione della Sacra Sindone a grandezza naturale, lunga circa 4 metri e mezzo e larga più di un metro, in cui è possibile vedere l’immagine del corpo che riporta i segni delle della flagellazione, nonché le ferite a polsi e piedi dei chiodi usati per la crocifissione, una lesione al costato e sul capo i segni della corona di spine.

In questo periodo di avvicinamento alla Pasqua la riproduzione della più iconica reliquia della cristianità rappresenta un forte richiamo alla Passione di Gesù Cristo e offre ai fedeli e ai visitatori un’occasione preziosa di meditazione e contemplazione. L’iniziativa intende favorire un momento di raccoglimento personale e comunitario, invitando a riscoprire il significato profondo del sacrificio e dell’amore che la Sindone evoca.

Ancora una volta, la Collegiata di Santa Maria della Pietà si conferma luogo vivo di fede e di partecipazione, capace di coniugare tradizione, devozione e cura pastorale, offrendo alla città di Eboli un’iniziativa di grande valore spirituale.

L’esposizione sarà visitabile negli orari di apertura della Chiesa fino al 15 Marzo.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Liberato Gibboni
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Liberato Gibboni
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Liberato Gibboni
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Liberato Gibboni
Luglio 14, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese Nocerina

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Liberato Gibboni
Luglio 15, 2013