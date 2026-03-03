Eboli, in esposizione una riproduzione della Sacra Sindone

Il parroco, Don Michele Marra, da sempre attento a valorizzare i simboli della fede attraverso allestimenti curati nei minimi dettagli ed animato da profonda sensibilità pastorale, ha deciso di esporre una riproduzione della Sacra Sindone a grandezza naturale, lunga circa 4 metri e mezzo e larga più di un metro, in cui è possibile vedere l’immagine del corpo che riporta i segni delle della flagellazione, nonché le ferite a polsi e piedi dei chiodi usati per la crocifissione, una lesione al costato e sul capo i segni della corona di spine.

In questo periodo di avvicinamento alla Pasqua la riproduzione della più iconica reliquia della cristianità rappresenta un forte richiamo alla Passione di Gesù Cristo e offre ai fedeli e ai visitatori un’occasione preziosa di meditazione e contemplazione. L’iniziativa intende favorire un momento di raccoglimento personale e comunitario, invitando a riscoprire il significato profondo del sacrificio e dell’amore che la Sindone evoca.

Ancora una volta, la Collegiata di Santa Maria della Pietà si conferma luogo vivo di fede e di partecipazione, capace di coniugare tradizione, devozione e cura pastorale, offrendo alla città di Eboli un’iniziativa di grande valore spirituale.

L’esposizione sarà visitabile negli orari di apertura della Chiesa fino al 15 Marzo.