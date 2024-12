Bicchielli: Noi Moderati in campo alle Regionali

«Noi Moderati sarà presente alle Regionali in Campania con una lista di partito». A ribadirlo è l’onorevole Pino Bicchielli, vicepresidente del gruppo alla Camera dei Deputati e commissario regionale per la Campania, al termine dell’assemblea nazionale che, di fatto, sancisce un nuovo inizio per il partito guidato a livello nazionale da Maurizio Lupi. Per la Campania, i riferimenti sono due: i deputati Pino Bicchielli e Mara Carfagna, che lavoreranno per una lista autonoma che andrà a rafforzare il centrodestra. «Sono state due giornate meravigliose, di discussione. Oltre mille amici, amministratori e simpatizzanti sono arrivati da ogni parte d’Italia. Devo dire che c’è stata una grande partecipazione da parte degli amici campani e salernitani, che si sono distinti con la loro presenza e i loro interventi di valore», ha dichiarato il deputato salernitano. «Questa è una sorta di nuovo inizio, ma rappresenta anche la continuazione di un percorso già avviato, che oggi compie un significativo passo avanti. Gli ingressi importanti che abbiamo registrato dimostrano cosa significhi realmente aggregare e mettere insieme persone e idee. Fin dall’inizio, abbiamo puntato più che sulla parola “moderato” sulla parola “noi”, perché ciò che conta è stare insieme. E quando siamo uniti, cresciamo», ha detto ancora il vicepresidente del gruppo Noi Moderati alla Camera dei Deputati. «È chiaro che possiamo essere determinanti, non solo nella politica del centrodestra, ma anche a livello nazionale». E dunque, una riflessione sulle prossime regionali in Campania, tornata elettorale particolarmente attesa: «Abbiamo inoltre presentato il nuovo simbolo, che è stato rinnovato e che presto includerà la scritta “Partito Popolare Europeo”. Come ha dichiarato Weber, stiamo entrando ufficialmente nella grande famiglia del Partito Popolare Europeo, il più importante movimento politico a livello continentale. Per le elezioni regionali stiamo lavorando come partito, come gruppo di amici all’interno del centrodestra, per proporre una nostra lista. Questa lista, come già accaduto in molte altre regioni d’Italia, sarà decisiva per la vittoria del centrodestra. Stiamo collaborando con gli altri segretari regionali per individuare la migliore candidatura, una figura capace di rappresentare una sintesi non solo con il centrodestra, ma anche con le tante realtà civiche che condividono la nostra proposta politica e che possono contribuire significativamente alla vittoria», ha aggiunto l’onorevole Bicchielli. Proprio al termine dell’assemblea nazionale, il deputato salernitano ha acceso i riflettori sul comitato di inchiesta che si occuperà del sistema Cilento e dell’omicidio Vassallo e che lo vede coordinatore: «Ci sono troppe ombre intorno a quanto sta accadendo nel Cilento negli ultimi tempi, e l’omicidio Vassallo rappresenta una macchia non solo per la politica e la democrazia del Mezzogiorno, ma per tutto il Paese. Questo comitato d’inchiesta è nato proprio per fare luce su questa vicenda. Il comitato è stato istituito meno di 15 giorni fa, e voglio ricordare che, subito dopo la sua creazione, c’è stata una serie di arresti. In questi giorni, il tribunale del riesame ha confermato le custodie cautelari di alcuni soggetti coinvolti. Il comitato, una volta costituito in Commissione Antimafia, è composto da rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari: centrodestra, centrosinistra e Terzo Polo. Ho l’onore, ma soprattutto l’onere, di coordinarne i lavori, che inizieremo immediatamente la prossima settimana», ha dichiarato Bicchielli. «Sono sicuro che svolgeremo un lavoro importante, come già dimostrato dal nostro impegno con il partito dei Moderati, una forza politica in crescita, equilibrata e attenta alle problematiche dei territori, in particolare del Sud Italia. Questo è un motivo di orgoglio, sia per il presidente Lupi sia per me, in qualità di vicepresidente nazionale».