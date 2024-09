Pellegrino: Carenza Medici di base in Aree Interne

“Nel corso della seduta del Question Time del Consiglio Regionale ho chiesto alla Giunta di adottare provvedimenti urgenti e concreti per alleviare le difficoltà che i cittadini delle Aree Interne stanno affrontando per la carenza di medici di Medicina Generale”. Lo ha dichiarato Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale, sottolineando di aver proposto di concedere ai medici la possibilità di aprire studi in ambiti territoriali diversi da quelli a cui sono attualmente assegnati, oltre alla introduzione di un’indennità di disagio, sulla scia di quanto già avviene per i pediatri. Queste misure potrebbero incentivare i professionisti sanitari a scegliere di operare o rimanere nelle aree disagiate, contribuendo così a ridurre la carenza di medici garantendo una copertura sanitaria più equa e diffusa su tutto il territorio regionale. “Ai pazienti si eviterebbero lunghi spostamenti e migliorerebbe l’accesso ai servizi sanitari essenziali in particolare per le fasce di popolazione più vulnerabili, come anziani e persone con difficoltà di mobilità. È fondamentale che le istituzioni regionali si attivino rapidamente per rispondere a questa emergenza, che non riguarda solo il sistema sanitario, ma tocca direttamente la qualità della vita e il diritto alla salute di migliaia di cittadini”, ha aggiunto Pellegrino sottolineando l’importanza di procedere in tal senso per garantire cure adeguate ai pazienti e scongiurare il rischio di ritrovarsi con territori privi di medici di base come spesso accade.