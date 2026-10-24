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Salernitana, uomini contati per Cosmi

  • Ottobre 24, 2026
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Salernitana, uomini contati per Cosmi

di Marco De Martino

SALERNO – Archiviata, per il momento, la questione tecnica, la Salernitana si concentra sul prossimo, decisivo impegno di campionato in programma allo stadio Curcio, nel posticipo di lunedì sera contro l’AZ Picerno. Mister Serse Cosmi (nella foto di Gambardella), al culmine di una delle settimane più travagliate della sua gestione, si ritrova con gli uomini contati in tutti i reparti. La colpa è da attribuire agli infortuni muscolari che hanno falcidiato a ripetizione l’organico a sua disposizione.Contro la formazione lucana saranno infatti assenti Achik, Heinz e La Gumina, che ieri hanno svolto un lavoro differenziato, così come Djamanca ed Gyabuaa, i quali si sono divisi tra la palestra e le cure del fisioterapista. Cosmi, dunque, nella stesura della formazione iniziale, dovrà operare scelte praticamente obbligate in ogni reparto.In difesa, davanti a Galeotti, potrebbe toccare finalmente a Marco Capuano. L’ex capitano della Ternana, fermo dalla gara contro la Cavese, potrebbe prendere il posto di Anastasio nella retroguardia a tre completata da Pieraccini e Celiento. In mezzo al campo sono praticamente intoccabili Llano e Villa sulle corsie laterali, con capitan Tascone (diffidato e a rischio squalifica) in cabina di regia. Al suo fianco potrebbe agire nuovamente Vitale, con uno tra Djibril e Cardoni — entrambi ex di turno — a fare la spola tra la mediana e la trequarti. In avanti sarà riconfermata, più per esigenza che per scelta, la coppia formata da D’Ursi e Lescano. Questa mattina alle 10:30 è in programma il penultimo allenamento al Mary Rosy, prima della rifinitura di domani e della successiva partenza alla volta di Picerno.

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