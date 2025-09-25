Lutto nel mondo universitario e della cultura con la scomparsa del Professore Luigi Reina di Sant’Angelo a Fasanella. Professore emerito dell’Università degli Studi di Salerno, già ordinario della cattedra di Letteratura italiana, preside della facoltà di Scienze della Formazione, Reina è stato uno dei più importanti studiosi. Nel corso della sua carriera ha pubblicato numerosi volumi di storiografia e critica letteraria e ha svolto attività militante su riviste e giornali.Reina ha dedicato la sua vita alla ricerca e alla divulgazione culturale. .La camera ardente è stata allestita presso la Casa del Commiato in via San Leonardo a Salerno. I funerali, invece, saranno celebrati oggi, alle ore 9:30 nella chiesa del Sacro Cuore in piazza Ferrovia. Successivamente la benedizione religiosa sarà officiata nel Convento di San Francesco a Sant’Angelo a Fasanella alle ore 12:30.La notizia della scomparsa ha suscitato profonda commozione nella comunità. Il sindaco Bruno Tierno, a nome dell’intera amministrazione comunale, ha espresso le proprie condoglianze ai familiari, ricordando il valore umano e professionale del professore: “Una persona autorevole e perbene che ha dato lustro al nostro paese e che ha rappresentato un punto di riferimento culturale del territorio”. La sua opera rimane testimonianza viva di un pensiero critico e di una profonda conoscenza storica, che ha arricchito Sant’Angelo a Fasanella e l’intera comunità scientifica.
Post Recenti
- Vittorio Sgarbi, il legale della figlia Evelina: “Lei non vuole arricchirsi, è preoccupata per il padre”
- E’ scomparso il prof Luigi Reina
- Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 25 settembre
- Piano dei porti del Lazio, sindaco di Formia: “Nuovo impulso a turismo ed economia in città”
- Minacce a Meloni, la premier: “Io come Kirk? Un orgoglio, noi liberi e forti per le nostre idee”
Categorie
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco