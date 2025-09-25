E' scomparso il prof Luigi Reina - Le Cronache Attualità
E’ scomparso il prof Luigi Reina
E’ scomparso il prof Luigi Reina

  • Settembre 25, 2025
E’ scomparso il prof Luigi Reina

Lutto nel mondo universitario e della cultura con la scomparsa del Professore Luigi Reina di Sant’Angelo a Fasanella. Professore emerito dell’Università degli Studi di Salerno, già ordinario della cattedra di Letteratura italiana, preside della facoltà di Scienze della Formazione, Reina è stato uno dei più importanti studiosi. Nel corso della sua carriera ha pubblicato numerosi volumi di storiografia e critica letteraria e ha svolto attività militante su riviste e giornali.Reina ha dedicato la sua vita alla ricerca e alla divulgazione culturale. .La camera ardente è stata allestita presso la Casa del Commiato in via San Leonardo a Salerno. I funerali, invece, saranno celebrati oggi, alle ore 9:30 nella chiesa del Sacro Cuore in piazza Ferrovia. Successivamente la benedizione religiosa sarà officiata nel Convento di San Francesco a Sant’Angelo a Fasanella alle ore 12:30.La notizia della scomparsa ha suscitato profonda commozione nella comunità. Il sindaco Bruno Tierno, a nome dell’intera amministrazione comunale, ha espresso le proprie condoglianze ai familiari, ricordando il valore umano e professionale del professore: “Una persona autorevole e perbene che ha dato lustro al nostro paese e che ha rappresentato un punto di riferimento culturale del territorio”. La sua opera rimane testimonianza viva di un pensiero critico e di una profonda conoscenza storica, che ha arricchito Sant’Angelo a Fasanella e l’intera comunità scientifica.

