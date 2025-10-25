E' morto in ospedale il bimbo caduto dal balcone di casa: la tragedia a Trapani - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Sinner, polemica con l’arbitro a Vienna: “Hai sbagliato”
Elezioni Irlanda, vittoria netta per indipendente di sinistra Connolly alle presidenziali
Da ‘L’amore inevitabile’ a ‘Pasolini, un pensiero incarnato’: le novità in libreria
E’ morto in ospedale il bimbo caduto dal balcone di casa: la tragedia a Trapani
Ultim'ora Nazionale

E’ morto in ospedale il bimbo caduto dal balcone di casa: la tragedia a Trapani

  • Ottobre 25, 2025
  • 0
  • 40
  • 1 Min Read
E’ morto in ospedale il bimbo caduto dal balcone di casa: la tragedia a Trapani

(Adnkronos) – Non ce l'ha fatta il bambino di 10 anni, caduto ieri sera dal balcone, al quinto piano, della sua abitazione a Trapani. Il piccolo, che soffriva di una forma di autismo, era ricoverato in gravissimo condizioni all'ospedale dei Bambini-Di Cristina di Palermo, dove oggi è morto. Su quanto accaduto indaga la polizia. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025