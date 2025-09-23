Dopo 89 anni riecco la sfida tra la Salernitana e il Cerignola - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

E’ morta Claudia Cardinale
Meloni all’Onu prova a ‘stanare’ opposizioni: “Sì a Palestina ma a due condizioni”
Trump: “Ucraina può riconquistare territori occupati da Russia”
Salis, prima vittoria sull’immunità. Ora ultima parola alla plenaria
Salernitana

Dopo 89 anni riecco la sfida tra la Salernitana e il Cerignola

  • Settembre 23, 2025
  • 0
  • 119
  • 2 Min Read
Dopo 89 anni riecco la sfida tra la Salernitana e il Cerignola

di Fabio Setta

SALERNO – Dopo 89 anni riecco a Salerno la sfida tra Sa- lernitana e Cerignola. Era il primo novembre del 1936 quando la compagine pu- gliese per la seconda ed ul- tima volta della storia ha giocato in terra salernitana. In quel campionato di Serie C, Girone E, le due compagini si ritrovano di fronte alla quinta giornata. Al Campo Littorio, i

padroni di casa, ancora in maglia biancoceleste impiegano solo tre minuti per sbloccare il risul- tato con Azzetti, autore del suo unico gol stagionale. Al 35’ ci pensa Puccinelli su rigore a rad- doppiare mentre nella ripresa ecco le reti di Valese al 50’ e Stilli al 62’ per il 4-0 definitivo a favore della Salernitana allenata da Fe- rencs Hirzer. Il secondo prece- dente, risale alla stagione precedente, quella 35/36. Alla quarta giornata di ritorno, è pro-

prio il Cerignola a trovare la rete del vantaggio al 59’ con Tieri con il gol dell’1-1 definitivo segnato

da Ellaro Ghetti dopo appena quattro minuti. Dopo quelle due partite, le strade delle due squa- dre si sono decisamente sepa- rate, con il Cerignola che ha vissuto tanti anni tra campionati dilettanti, fallimenti, mancate affiliazioni prima di iniziare la scalata vincente che l’ha portato a disputare quest’anno il quarto campionato consecutivo di Serie C. Un vero e proprio record per la compagine della provincia di Foggia che, peraltro, nelle ultime

tre stagioni ha sempre cen- trato l’obiettivo playoff. Una curiosità: fino al 2022, anno dello storico ritorno in C, l’Au- dace Cerignola ha detenuto un curioso record negativo, essendo stato il club con più anni di assenza dall’ultimo campionato professionistico disputato: i gialloblù infatti, alla pari con la Fortitudo Trie- ste (disciolta nel 1940) non partecipavano ad un campio- nato di Serie C da ben 85 anni.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2012