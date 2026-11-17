ono ancora in corso le ricerche di Giuliano Abbruzzese, il figlio di 28 anni di Assunta Abbruzzese, la donna di 49 anni trovata morta con ferite da arma da taglio nella sua casa di Angri, in provincia di Salerno, ieri mattina. A trovare la donna intorno alle 5.30 del mattino di lunedì era stato l’altro figlio della donna: la morte della 49enne risalirebbe almeno a 24 ore prima del ritrovamento, ma sarà l’autopsia a stabilire con esattezza quando è avvenuto il decesso. Le ricerche del 28enne, che risulta irreperibile da ieri, sono estese a tutta Italia.