Salerno resta fuori dal circuito delle celebrazioni e delle iniziative legate all’Anno dei Normanni, il progetto di respiro europeo dedicato alla valorizzazione dell’eredità storica e culturale normanna che pure coinvolge diverse realtà del Mezzogiorno. Un’assenza che scatena la dura reazione dei banchi dell’opposizione a Palazzo di Città, con i consiglieri comunali Lanocita, Amendola, Avella e Russolillo pronti a chiamare in causa direttamente l’amministrazione guidata da Vincenzo De Luca.

Secondo gli esponenti della minoranza, l’esclusione della città rappresenta una grave occasione persa sul piano culturale, turistico e identitario, considerando il ruolo centrale che Salerno ha rivestito nella storia normanna come capitale del Principato e culla di istituzioni fondamentali del Medioevo europeo.

La proposta di un comitato cittadino Per correre ai ripari e colmare quello che viene definito un vuoto di programmazione e visione strategica, Lanocita, Amendola, Avella e Russolillo chiedono l’istituzione immediata di un comitato cittadino. L’obiettivo è coinvolgere studiosi, associazioni culturali, istituzioni accademiche e realtà del territorio per costruire un calendario autonomo di eventi, convegni e percorsi di valorizzazione, restituendo a Salerno il protagonismo storico che le spetta.

Il nodo Unesco per la Scuola Medica Salernitana Nell’affondo dei consiglieri di opposizione rientra anche un altro dossier culturale considerato strategico ma finora rimasto al palo: la candidatura della Scuola Medica Salernitana a patrimonio immateriale dell’Unesco. Un iter che, denunciano i rappresentanti della minoranza, continua a segnare il passo senza avanzamenti concreti, confermando – a loro giudizio – una mancanza di incisività nella promozione delle eccellenze storiche della città sui tavoli nazionali e internazionali.