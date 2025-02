Don Patrizio e il ricordo di Mons Pierro

don Patrizio Coppola

Il nostro cuore, di fronte alla inaspettata notizia della morte di mons. Pierro , è attraversato da molteplici sentimenti: il dolore e il turbamento per la morte di una persona cara; la riconoscenza e la gratitudine per quanto egli ha fatto per la Chiesa salernitana e italiana; la stima e la considerazione per uno vescovo che ha saputo mettere a disposizione della comunità civile ed ecclesiale il suo patrimonio di conoscenze e il suo amore per le arti e la bellezza. Abbiamo perso un vescovo buono e appassionato, un maestro che ha guidato nella conoscenza delle Scritture, che ha insegnato a cercare e a trovare in esse davvero la Parola di Dio. La notizia della sua morte ci ha addolorati, ma non ci ha lasciato nella tristezza. Siamo addolorati, ma non tristi. Tristi sono coloro che non hanno speranza. Triste è la vita di chi non riesce a scorgere l’alba dentro l’imbrunire. Siamo più poveri, ma l’eredità che ci ha lasciato Mons. Pierro è grande! Essa ha gettato un fascio di luce sulla nostra vita. E la luce è la fede in Dio. E’ stato un Vescovo amato dal popolo,perché sempre vicino ail’uomo, come pastore padre fratello amico. il suo carisma stava dentro ad una umanità piena. Non intimidiva, non creava distanze, ma attirava e seduceva, perché rendeva Dio più che mai vicino all’uomo alla sua storia alla sua quotidianità. Uomo di fede pastore illuminato, testimone autentico, questo è stato Mons Pierro. E questo continuerà ad essere e ne sono certo nei cuori di tutti quelli che lo ricorderanno come vescovo padre e pastore. Con la morte di Mons.Pierro, si chiude un’epoca grande e significativa della nostra Chiesa salernitana, ma la sua testimonianza, assieme a quella di tanti altri che hanno condiviso con lui il cammino, ci rimane come lascito e come compito: continuiamo ad appassionarci al Vangelo alla Persona di Cristo, professiamo integro il nostro credo ecclesiale, lasciamoci toccare oggi dall’amore di Dio per esserne,oggi e domani, strumenti, testimoni e ministri. Eccellenza si ricordi di noi, di questa Chiesa di Salerno, che hai tanto amato e hai onorato con il tuo ministero intelligente e generoso. Ricordati dei tanti amici, credenti e non credenti, cercatori di Dio e della verità della vita, che tu hai accompagnato con pazienza e bontà nel cammino della loro onesta ricerca. Senz’altro il bene che hai cercato e seminato non sarà dimenticato, ma resterà soprattutto nei nostri cuori. Intercedi per la nostra Chiesa, affinché il Signore la benedica con la grazia di numerose e sante vocazioni alla vita consacrata e al ministero ordinato.