Domenico Nastri è il nuovo team manager della Salernitana. L’U.S. Salernitana 1919 ha annunciato la nomina con effetto immediato. Nastri, finora impegnato con la Primavera granata, passa alla prima squadra e raccoglie il testimone di Giuseppe Matarazzo. La società ha augurato buon lavoro a Nastri e ha ringraziato Matarazzo «per l’impegno profuso e per il lavoro svolto al servizio della prima squadra».