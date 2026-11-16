Domenico Nastri è il nuovo team manager della Salernitana. L’U.S. Salernitana 1919 ha annunciato la nomina con effetto immediato. Nastri, finora impegnato con la Primavera granata, passa alla prima squadra e raccoglie il testimone di Giuseppe Matarazzo. La società ha augurato buon lavoro a Nastri e ha ringraziato Matarazzo «per l’impegno profuso e per il lavoro svolto al servizio della prima squadra».
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