Delusione dei crocieristi sbarcati a Salerno il 2 giugno

di Franco Zito

La Fenailp Turismo esprime il proprio apprezzamento per l’impegno dell’amministrazione comunale di Salerno e dell’Assessore Ferrara nel promuovere la città come meta ambita per i flussi crocieristici. Gli sforzi compiuti hanno portato a un aumento significativo degli attracchi di navi da crociera, come dimostrato dalla recente presenza della nave Celebrity Constellation. Tuttavia, il 2 giugno, alcuni turisti hanno manifestato delusione per la chiusura di molti negozi e la scarsità di informazioni turistiche disponibili. Il Presidente della Fenailp Turismo, Marco Sansiviero, riconosce la necessità di affrontare questa problematica con urgenza per migliorare l’immagine turistica di Salerno. “Comprendiamo le motivazioni economiche che hanno portato i nostri operatori commerciali a chiudere i negozi in questa giornata festiva. È chiaro che i benefici derivanti dalla presenza dei crocieristi non sono ancora sufficientemente tangibili per giustificare l’apertura,” ha dichiarato Sansiviero. “Per evitare un contraccolpo reputazionale, è essenziale avviare una seria attività di analisi delle abitudini e dei comportamenti dei turisti a Salerno.” La Fenailp Turismo propone di raccogliere dati fondamentali per comprendere meglio il fenomeno turistico, rispondendo a domande cruciali come: quanti turisti porta ogni nave? Quanti partecipano a escursioni in provincia e quanti restano in città? Quanto spendono in media i turisti che restano in città e cosa acquistano? L'”Osservatorio Turistico Provinciale” della Fenailp è disponibile ad avviare un’attività di monitoraggio dei dati in collaborazione con le amministrazioni pubbliche competenti. Parallelamente, è necessario dotare Salerno di una rete di info point turistici efficienti, capaci di fornire assistenza agli ospiti. “Con un approccio basato su dati concreti e una stretta collaborazione tra pubblico e privato, potremo migliorare ulteriormente l’esperienza dei turisti e l’impatto economico del turismo sulla nostra città,” ha concluso Sansiviero. “Ringraziamo l’amministrazione comunale per il continuo impegno e invitiamo tutti gli attori coinvolti a lavorare insieme per un futuro ancora più prospero per Salerno.”