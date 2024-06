Sarno. Il Ministro dell’Agricoltura Lollobrigida a sostegno della candidatura a sindaco di Giovanni Cocca

Una filiera istituzionale da Sarno all’Europa per tutelare le produzioni tipiche locali. È quanto ha dichiarato ieri il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, durante l’incontro organizzato a sostegno della candidatura a sindaco di Giovanni Cocca. “I prodotti italiani – ha detto – si affermano in tutto il mondo non per la loro quantità, ma per la loro indiscutibile qualità. Dobbiamo quindi impegnarci per la loro tutela, contro le contraffazioni ma anche sui mercati per una sempre più forte commercializzazione nei nostri confini. Anche la card Dedicata a te che presenteremo tra qualche giorno e che vuole garantire un sostegno alle famiglie più povere – ha annunciato il Ministro – sarà riservata solo all’acquisto di prodotti italiani. Vogliamo che aiuti i deboli, ma che sostenga anche i nostri prodotti e le nostre aziende”. Soddisfatto il candidato a sindaco Giovanni Cocca, che ha colto nelle parole del ministro, una piena sintonia con le strategie del suo programma elettorale. “Il sostegno all’agricoltura e ai prodotti del nostro territorio – ha detto – è uno dei pilastri su cui si fonda il rilancio economico che immaginiamo per Sarno. Il nostro programma prevede analoghe strategie per valorizzare i prodotti della nostra terra: da una più strutturata valorizzazione e commercializzazione nelle aree mercatali, anche pianificando manifestazioni ad hoc, fino ad un diretto utilizzo dei nostri prodotti nella mensa unica che abbiamo immaginato per le scuole del nostro territorio”. “Non siamo tra quei candidati che si dimenticano del loro rapporto con territorio – ha aggiunto ancora il Ministro Lollobrigida – e vogliamo che Sarno torni ad essere la capitale del Pomodoro San Marzano, una risorsa preziosissima alla base di tante nostre produzioni simbolo, a partire dalla pizza, che diventa tutt’altra cosa con un altro tipo di pomodoro. Tutelare l’agricoltura è anche tutelare l’ambiente: il nostro governo è quello che negli ultimi trent’anni ha messo più risorse di tutti. Sfido chiunque a dimostrarmi il contrario”. Il Ministro è quindi entrato nel merito delle strategie: “Dobbiamo fare sistema, creando equilibrio all’interno delle filiere, rivedendo anche le norme se necessario, come abbiamo fatto in diversi ambiti. Nell’ultimo decreto agricoltura, abbiamo rimesso al centro il credito, la fiscalità. Abbiamo messo mano alla PAC, che era scritta male, e che ora rappresenta uno strumento che serve anche a educare nell’ottica della sostenibilità ambientale. Sostenere e tutelare l’ambiente è importante, ma altrettanto importante deve essere garantire all’agricoltore il reddito e quindi la possibilità di mantenere la propria famiglia. è lo scopo prioritario del suo lavoro, non lo si può perdere di vista”. “Con il Ministro – ha quindi concluso Giovanni Cocca – ho condiviso i problemi dei nostri agricoltori e le difficoltà che incontrano ogni giorno. Il Ministro Lollobrigida ha garantito supporto costante e prezioso nella pianificazione di azioni specifiche a tutela delle produzioni e delle aziende. D’intesa anche con il Ministro degli Esteri e per la cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, pure presente ieri: è importante guardare sempre più anche ai mercati esteri e sostenere l’export sarnese. Cosa che oggi avviene per il coraggio e il grande spirito d’iniziativa di qualche imprenditore, ma senza che la politica locale supporti in alcun modo queste strategie e queste azioni. Sarno deve tornare ad essere un marchio di garanzia e di qualità, da portare sui mercati: locali ed esteri”.