Deligio trionfa allo “Charlot Giovani”

È Maria Teresa Deligio, cabarettista milanese, la vincitrice della sezione “Charlot Giovani” dell’edizione 2025 del Premio Charlot. A decretarne il successo è stato il pubblico del Teatro Delle Arti di Salerno, nella serata di martedì 14 ottobre, che l’ha applaudita e premiata per la sua verve comica e la capacità di coinvolgere la platea con una brillante parodia dei personaggi femminili di “Mare Fuori”, celebre serie televisiva ambientata a Napoli. Con la sua energia scenica e una comicità intelligente e attuale, Maria Teresa – terza donna a vincere lo Charlot Giovani nella storia della manifestazione – ha saputo distinguersi fin dalla semifinale del 13 ottobre, in cui era già risultata la più votata tra i dieci concorrenti in gara. Secondo classificato Denny Napoli, che si è aggiudicato il Premio della Giuria di Qualità, a conferma del livello altissimo di questa edizione del concorso dedicato ai nuovi volti della comicità italiana. Le due serate al Teatro Delle Arti, il 13 e 14 ottobre, hanno rappresentato un perfetto equilibrio tra comicità, talento ed emozione. Il pubblico ha riso, ma si è anche emozionato, soprattutto lunedì 13 ottobre grazie alla splendida esibizione di Sophia Renna, giovanissima vincitrice della quinta edizione del premio “Una voce per Melissa”, che ha interpretato con grazia e intensità “Canção do mar” di Dulce Pontes. Sul fronte della comicità, spazio agli ospiti speciali: il 13 ottobre il palco è stato animato da Santino Caravella, mentre martedì 14 è stato il turno dell’irresistibile Paolo Migone, che ha regalato momenti esilaranti alla platea salernitana. Proprio durante la serata finale del 14, condotta con brillantezza dal duo Gigi e Ross, è stato consegnato anche il Premio Charlot Speciale al giovane attore Luigi Zeno, uno dei volti emergenti del panorama televisivo italiano. E ora che la quarta serata è stata archiviata con successo, la kermesse dedicata al genio di Charlie Chaplin si sposta al Teatro Augusteo di Salerno, dove giovedì 16 ottobre andrà in scena una delle serate più attese di tutta la rassegna. Sarà infatti Lino Banfi, leggenda vivente della commedia italiana, a ricevere il prestigioso Premio Charlot Grandi Protagonisti dello Spettacolo. Con oltre sessant’anni di carriera tra cinema, teatro e televisione, Banfi ha saputo entrare nel cuore di intere generazioni, diventando un’icona della risata e un patrimonio della cultura popolare italiana. A seguire, il palco dell’Augusteo ospiterà lo show dei Gemelli di Guidonia, trio vocale comico amato dal grande pubblico per le loro parodie musicali e la straordinaria abilità vocale. Un appuntamento che si preannuncia scoppiettante, tra musica, risate e omaggi ai grandi dello spettacolo.