Omicidio Avallone ad Agropoli, nuove immagini per identificare il killer - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Salernitana, la Sud risponde a Pagano
Luci d’Artista, FeNAILP: «La svolta è coinvolgere tutta Salerno»
De Luca: “Una manganellata ha funzione pedagogica”
Omicidio Avallone ad Agropoli, nuove immagini per identificare il killer
Provincia Agropoli

Omicidio Avallone ad Agropoli, nuove immagini per identificare il killer

  • Ottobre 23, 2026
  • 0
  • 124
  • 1 Min Read
Omicidio Avallone ad Agropoli, nuove immagini per identificare il killer

Potrebbero esserci nuovi sviluppi nelle indagini sull’omicidio di Walter Avallone, ucciso ad Agropoli, nella zona di Trentova. Le telecamere di videosorveglianza avrebbero infatti ripreso immagini più nitide del volto del presunto responsabile, un elemento che potrebbe rivelarsi decisivo per risalire alla sua identità.

carabinieri stanno esaminando i filmati acquisiti per ricostruire i movimenti dell’uomo prima e dopo il delitto e individuare eventuali elementi utili alle indagini. L’obiettivo è definire con maggiore precisione il percorso seguito dal presunto assassino durante la fuga.

Al vaglio l’ipotesi di un aiuto nella fuga

Tra gli aspetti su cui si concentrano gli investigatori c’è anche la possibilità che il responsabile non si sia allontanato da solo, ma che possa aver ricevuto aiuto da un’altra persona.

Si tratta di un’ipotesi ancora da verificare, sulla quale potrebbero contribuire a fare chiarezza proprio le immagini delle telecamere presenti nella zona.

L’analisi dei filmati rappresenta dunque un passaggio importante per ricostruire le fasi successive all’omicidio e individuare eventuali responsabilità. Al momento, tuttavia, non risultano conferme definitive sull’identità del presunto killer né sull’eventuale coinvolgimento di altre persone.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Tommaso D'Angelo
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Tommaso D'Angelo
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Tommaso D'Angelo
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Tommaso D'Angelo
Luglio 14, 2013
Agro Nocerino Sarnese Nocerina Provincia

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Tommaso D'Angelo
Luglio 15, 2013