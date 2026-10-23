Omicidio Avallone ad Agropoli, nuove immagini per identificare il killer

Potrebbero esserci nuovi sviluppi nelle indagini sull’omicidio di Walter Avallone, ucciso ad Agropoli, nella zona di Trentova. Le telecamere di videosorveglianza avrebbero infatti ripreso immagini più nitide del volto del presunto responsabile, un elemento che potrebbe rivelarsi decisivo per risalire alla sua identità.

I carabinieri stanno esaminando i filmati acquisiti per ricostruire i movimenti dell’uomo prima e dopo il delitto e individuare eventuali elementi utili alle indagini. L’obiettivo è definire con maggiore precisione il percorso seguito dal presunto assassino durante la fuga.

Al vaglio l’ipotesi di un aiuto nella fuga

Tra gli aspetti su cui si concentrano gli investigatori c’è anche la possibilità che il responsabile non si sia allontanato da solo, ma che possa aver ricevuto aiuto da un’altra persona.

Si tratta di un’ipotesi ancora da verificare, sulla quale potrebbero contribuire a fare chiarezza proprio le immagini delle telecamere presenti nella zona.

L’analisi dei filmati rappresenta dunque un passaggio importante per ricostruire le fasi successive all’omicidio e individuare eventuali responsabilità. Al momento, tuttavia, non risultano conferme definitive sull’identità del presunto killer né sull’eventuale coinvolgimento di altre persone.