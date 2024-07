De Luca: una giornata storica

di Erika Noschese «

Una giornata storica: questa mattina il primo atterraggio e la prima partenza dall’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi. Ci sono voluti quasi vent’anni di lavoro per arrivare a questo risultato». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in merito al decollo dei primi voli dall’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi. «Il punto di svolta è stata l’iniziativa della Regione Campania che ha unificato la gestione dell’aeroporto di Salerno con quello di Napoli-Capodichino, con la Gesac ha portato avanti tutto il progetto. Siamo riusciti in questo modo a concretizzare l’investimento, a seguire una procedura complessa, a dare respiro a Capodichino e, contemporaneamente, a realizzare il secondo aeroporto della regione. Per il territorio una svolta straordinaria dal punto di vista economico e turistico. Abbiamo davvero fatto una cosa rivoluzionaria», ha aggiunto il governatore rivendica i meriti di questo traguardo. «Vent’anni fa eravamo partiti con un’idea molto sgangherata, non si pensava ad un aeroporto vero, pensavamo di fare a Salerno i voli notturni ma abbiamo combattuto per realizzare il secondo aeroporto della Campania perché eravamo l’unica grande regione ad avere un solo aeroporto. La gestione sarà unitaria Napoli Capodichino e Salerno Costa d’Amalfi, un aeroporto vero con collegamenti di linea con le principali città d’Europa, d’Italia e in prospettiva con voli intercontinentali», ha aggiunto De Luca ricordando che la pista è già a duecento metri ma «ci manteniamo sui due chilometri perché dobbiamo completare la fascia di rispetto dopo i 2.200 metri e dobbiamo completare alcuni espropri. Il presidente ha ricordato che va migliorata la viabilità di contorno con un investimento da parte della Regione Campania pari a 100 milioni di euro; le ferrovie dovranno completare la rete metropolitana con il collegamento dallo stadio Arechi fino a Battipaglia- Eboli. «C’è tutto un lavoro da fare ma intanto oggi parte l’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi», ha aggiunto ancora l’ex sindaco di Salerno chiarendo che si punta ad un aeroporto importante con tre milioni di viaggiatori. Inoltre, nei prossimi mesi sarà demolita la struttura per realizzare il terminal finale ma l’attività procede, spostandosi nel terminal privato per due anni, in attesa di completare l’opera. «Nell’ambito dell’accordo di coesione prevediamo 100 milioni di investimenti ma il governo nazionale blocca da un anno in maniera irresponsabile. Poi bisogna avere il prolungamento della metropolitana con un intervento a carico delle Ferrovie dello Stato per 300 milioni di investimenti e porterà ad avere una infrastruttura straordinaria», ha aggiunto ancora il governatore. Grande soddisfazione da parte di Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania: «Quest’oggi c’è la prima partenza di un volo internazionale. Questo aeroporto parte già con l’adesione di prestigiose compagnie aeree. Una mattinata piena, bellissima ed emozionante. 4 voli, 2 arrivi e 2 partenze, per inaugurare il nuovo aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi. Un grande traguardo frutto del lavoro e degli investimenti voluti dalla Regione Campania. Da oggi sarà tutta un’altra storia per il nostro territorio e per la nostra regione», ha dichiarato il presidente della commissione Trasporti. «Sono addirittura emozionato, un sogno che si realizza e parte un’iniziativa ricca di futuro e di speranze. L’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi – ha detto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli – rappresenta un volano per il nostro territorio. Sarà un’opportunità per il nostro capoluogo. In pochi anni auspichiamo che lo scalo possa attirare milioni di visitatori grazie a compagnie aeree già collaudate nel panorama nazionale ed internazionale. Nei mesi che hanno preceduto questa inaugurazione, sono già stati realizzati servizi e collegamenti che renderanno l’infrastruttura molto competitiva. Grazie ad una visione a lungo termine del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è stato possibile tagliare questo traguardo». Presente alla cerimonia di inaugurazione anche l’assessore alle Attività produttive, Turismo – Eventi, Innovazione del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara: «L’apertura di questo aeroporto non è solo un traguardo infrastrutturale, ma rappresenta anche un’opportunità straordinaria per la crescita economica e turistica della regione. Con l’apertura dell’aeroporto di Salerno, si prevede un incremento significativo del numero di voli e destinazioni disponibili, migliorandopuuur l’accessibilità della regione. Le prospettive future includono l’espansione delle rotte aeree e l’introduzione di servizi innovativi per soddisfare le esigenze dei viaggiatori». Il Comune di Salerno sta lavorando in particolar modo sul fronte dei trasporti: «abbiamo già delle navette che collegano Salerno all’aeroporto in attesa che si realizzi la metropolitana», ha aggiunto il primo cittadino del capoluogo di provincia, anticipando che l’ente è al lavoro per una campagna di marketing territoriale per rendere Salerno ancora più attrattiva. Emozionato il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe: «Un grande momento per la provincia di Salerno e per la Regione Campania. Un intuito straordinario del presidente della giunta regionale che consente di mettere al centro la provincia di Salerno che guarda allo sviluppo del Mezzogiorno – ha detto il primo cittadino Volpe – Un momento di grande economia ma dobbiamo essere bravi noi a far tornare i turisti e visitatori una seconda volta». A carico del Comune di Bellizzi gli interventi relativi alla viabilità: «stiamo facendo uno sforzo straordinario», ha aggiunto Volpe. «Quella di oggi è una giornata storica per il territorio. Prende il volo una infrastruttura che segnerà il destino e il futuro della nostra comunità per i prossimi anni. Ci abbiamo lavorato, l’abbiamo difesa anche nei momenti più difficili quando i governi nazionali volevano tagliare i fondi, le risorse e non credevano nella validità di questo progetto», ha dichiarato il deputato Dem, Piero De Luca, esprimendo la propria soddisfazione per l’inaugurazione dello scalo Salerno – Costa d’Amalfi. «Noi – prosegue – gli amministratori, con competizioni popolari, con interrogazioni parlamentari abbiamo difeso le risorse per questa infrastruttura e grazie al lavoro decisivo della regione Campania che ha avuto questa intuizione di unire in un’unica rete aeroportuale con Gesac campana. Questo scalo porterà milioni di turisti che credo creerà migliaia di posti di lavoro, direttamente e indirettamente. Siamo orgogliosi ed emozionati di essere qui oggi». «Quello di oggi – ha aggiunto – è un messaggio forte a tutto il Paese. Questo è il Sud dell’eccellenza, del lavoro, della crescita, dello sviluppo e dell’occupazione che noi vogliamo difendere. Lo possiamo fare se ci sono le risorse pari agli altri territori nazionali. Abbiamo dimostrato di saper fare sistema, di saper creare strutture che danno occupazione e sviluppo. È il Sud migliore che dobbiamo difendere». Presente anche il presidente della Provincia Franco Alfieri: «“Oggi è una giornata storica per noi e il nostro territorio – dichiara Franco Alfieri – tutto questo rappresenta un grande risultato. Noi come Provincia di Salerno investiremo 38 milioni di euro per l’ammodernamento della viabilità di accesso all’aeroporto. Questa operazione sarà uno straordinario volano per lo sviluppo turistico della nostra provincia e di tutta la regione, sia per i flussi in ingresso che in uscita. Finalmente si parte, anzi si vola!».